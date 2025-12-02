野趣東高雄12/6走入日光小林 感受部落重生力量

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）「野趣東高雄Chill in the Wild」音樂市集6日將在杉林區日光小林社區舉行，也是莫拉克風災後原小林部落族人遷居之地。盼以音樂、美食市集與文化體驗，帶民眾走進杉林，了解多元族群文化之美。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，「野趣東高雄Chill in the Wild」音樂市集，繼六龜場後，將於12月6日下午3時至8時，到杉林區日光小林社區接力舉行。

觀光局表示，此次活動邀歌手王宏恩、吳汶芳及龐克樂團「普通隊長」等演出。現場並集結超過40家東高雄特色品牌，推出農特產、文創手作、輕食小點與美食餐車等，還有花環編織、手洗愛玉等工藝體驗，打造最具特色的山城音樂市集。

觀光局長高閔琳說，「野趣東高雄」杉林場延續「聆聽土地的邀請」的核心概念，特別選在杉林區「日光小林」社區舉辦，也正是莫拉克風災後原小林部落族人遷居之地；而社區以「日光小林」為名，即象徵族人走出黑暗、迎向希望的力量。

觀光局說明，為深化東高雄在地旅遊與產業發展，旅行社組團赴甲仙、六龜、茂林、桃源及那瑪夏等區旅遊，觀光局加碼提供團體旅遊補助，以資源投入、實質獎勵措施，鼓勵業者開發深度遊程，引客走入山林，帶動區域觀光產業鏈。

東高雄九區有豐富的自然生態、文化底蘊、農林特產及觀光亮點，指標性活動如茂林紫斑蝶季、杉林向日葵花海、那瑪夏賞螢季、內門宋江陣、南島文化祭、平埔族大武壠夜祭、多納黑米祭、桃源射耳祭等，值得國內外旅客造訪。（編輯：謝雅竹）1141202