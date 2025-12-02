野趣東高雄12/6走入日光小林 感受部落重生力量

記者李佩玲／綜合報導

「野趣東高雄 Chill in the Wild」音樂市集將於12月6日在杉林區日光小林社區熱鬧登場，活動除有布農族創作歌手王宏恩、高雄在地創作才女王立言、熱血龐克樂團普通隊長及實力派創作歌手吳汶芳接力開唱外，現場也集結超過40家東高雄特色品牌，推出農特產、文創手作、輕食小點與美食餐車等，邀請民眾共同感受原鄉部落重生力量與多元文化之美。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「野趣東高雄」特別選在杉林區日光小林社區舉辦，正是莫拉克風災後原小林部落族人遷居之地；社區以「日光小林」為名，即是象徵族人走出黑暗、迎向生命希望的力量。為能讓更多市民朋友與遊客深入認識高雄與杉林之美，活動特別邀請王宏恩、王立言、普通隊長及吳汶芳等重量級金曲卡司接力開唱。

除了欣賞音樂演出，活動也匯集超過40家東高雄特色品牌，包括饕客們不可錯過日光小林社區招牌黃金香腸與獨特的薑黃臭豆腐；來自六龜的山清有魚，以臺灣本土黑豆為基底 ，結合六龜原生種喬木山茶製成雅韻的山茶醬油；三井腦館就地取材使用臺灣木材，手工製作鋼筆、鋼珠筆，將珍貴回憶以藝術形式保存，還有來自桃源的日漬手作果醬及愛玉等。另外，還有花環編織、手洗愛玉及麻繩提袋編織等工藝體驗，打造最具地方色彩的山城音樂市集。