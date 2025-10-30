野餐×閱讀×柑橘香 11/2北屯四張犁公園野餐日一起野餐去

「2025台中市民野餐日」北屯場將於四張犁公園舉辦。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

「2025台中市民野餐日」將於11月2日在全市29區盛大登場，台中市政府民政局攜手北屯區公所在四張犁公園打造「椪柑親子嘉年華」。民政局長吳世瑋30日前往四張犁公園提前曝光活動亮點，他表示，配合台中綠美圖試營運，今年以「草地閱讀」為主題，北屯場融合紙風車劇團表演、椪柑市集及閱讀體驗，歡迎市民朋友攜家帶眷，在秋日暖陽下共享野餐與閱讀時光。

吳局長指出，台中市民野餐日已成為台中特有的城市品牌，每年皆掀起全民參與熱潮，今年更創下歷年最大規模，動員市府31個局處及29區公所，在全市30處地點同步舉辦。其中，北屯場設於四張犁公園，活動當天將邀請深受親子喜愛的紙風車劇團及市立圖書館故事志工帶來經典兒童劇碼《深海魚劇場》，還有黃文龍爵士樂團、加一吉他、小丑氣球派對、追追說故事等多組團體輪番演出，讓市民朋友盡情感受草地野餐的無限魅力。

廣告 廣告

吳局長提到，除精采表演外，北屯場並規劃多元主題區域，包含「秋日打卡美景區」、「草地閱讀區」及「圖書交換區」等。其中，「秋日打卡美景區」以繽紛花卉、大坑當季柑橘及書香造景，打造夢幻拍照景點；「草地閱讀區」安排多樣閱讀體驗與親子互動遊戲，是家庭共度假日時光的絕佳選擇；「圖書交換區」則鼓勵民眾自由分享書香，鄰近四張犁公園的四張犁圖書館也將於現場設置宣導攤位，民眾可現場申辦超萌的「貓貓蟲咖波」聯名限定版借閱證，讓你的閱讀生活變可愛。

由於11月正值大坑椪柑產季，為推廣北屯區優質椪柑品牌，活動也規劃「食農小學堂」及「食農市集」，並結合食農教育推出「百變柑橘的一生」體驗活動，包含闖關集章遊戲、快問快答及手作體驗等。現場還有北屯最Q萌吉祥物「椪柑猴・一橘棒」現身與大家熱情互動，讓孩子在遊戲中學習農產知識，寓教於樂、收穫滿滿。北屯區長陳宗祈提醒，活動當天建議民眾多加利用大眾運輸工具，另外，已於網路平台完成早鳥登記的民眾，活動當日上午10時至11時，憑報名確認郵件及身分證件，可至活動服務台領取限量「野餐摺疊椅」。此外，現場完成闖關集章活動，還可兌換適合野餐時光享用的新鮮柑橘、柑橘蛋糕及野餐摺疊椅等限量好禮。