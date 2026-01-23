野馬男西子灣停車場大秀燒胎甩尾 中山大學新鋪柏油慘毀容

朱姓男子駕野馬在中山大學新鋪柏油的停車場燒胎甩尾，遭校方報警逮人。翻攝diaryˍ88888／Treads

高雄西子灣中山大學成私人賽車場？29歲朱姓男子駕駛一輛野馬跑車，在中山大學停車場內大玩「燒胎」、甩尾，現場白煙繚繞，刺耳的煞車聲伴隨著陣陣惡臭，校方剛重鋪好的柏油路面及白色標線都被磨黑。影片流出後引發網友撻伐，痛批：「駕駛座是被猴子入侵嗎？」、「這叫燒離合器，不叫燒胎，下去領便當啦！」中山大學獲悉後則立即調閱監視器報警處理。

根據民眾拍攝的畫面顯示，這輛野馬跑車在場內瘋狂畫圓甩尾，輪胎與地面劇烈摩擦冒出陣陣濃煙，留下醜陋的黑色輪胎痕。目擊網友不滿地表示，西子灣空氣已經夠差了，竟然還有人在此惡搞。校內學生也紛紛留言哀號：「路才剛鋪好，就被這樣惡意破壞，真的很心痛。」

中山大學獲知此事後，隨即調閱監視器影片並移交警方處理。鼓山分局新濱派出所獲報後立即展開調查，根據監視器畫面以車追人，鎖定一名29歲的朱姓男子，並通知其到案說明，警詢後以朱男在校園私人停車場內危險駕駛、毀損路面，依《刑法》第185條公共危險罪及毀損罪函送高雄地檢署偵辦。



