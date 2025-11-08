野鴿成群藏公共衛生隱患 官方公開籲勿餵食
南加州多城市，包括一些華人居民較多城市，都可以看到野鴿子成群的景象。而這些和平象徵的鴿子，在部分業者和居民看來，會帶來衛生困擾，商家需要經常清洗招牌上的鴿子糞；對政府管理者來說，如何在維護環境整潔與尊重生命之間取得平衡，成為棘手課題。
南加華人聚居的聖蓋博大道（San Gabriel Blvd）與嘉偉街（Garvey Ave.）交會處，行車經過時，會看見一排排鴿子停在紅綠燈桿上。在這個區域，這樣的場景幾乎每天都在上演。藍天白雲下，鴿群棲息路燈、電線，與商家招牌並列成一道景觀，然而這看似浪漫畫面，卻也讓不少居民和商家無奈。
行人也遇天「屎」
附近社區居民李Lucia說：「出門時，街邊停放的汽車頂上，有時一夜間出現許多鴿子糞，還有鴿子爪印，很令人無奈。」她每天開車接送孩子，總得先擦掉車窗、車頂鴿子糞。她表示，老爸一次去附近超市購物，走在路上，竟被空中鴿子落下的糞便擊中，返回後自嘲「遇到天使（屎）了」。
蒙特利公園市前市長林達堅說，市區部分鴿子，是「天生天養」的；雖然部分市民喜歡鴿子，會拿食物投餵，但市政府不建議居民這樣做。因為如果這些野鴿子受到居民食物誘惑，就會在城市一些地方長期聚集，糞便和噪音也會對居民和商家造成負面影響。在城市法規中，由於鴿子屬鳥類，不允許隨意獵殺；有些人想獵殺野鴿子滿足口腹之慾，更不被允許。野鴿子聚集的地方，往往是有食物的地方，比如餐飲區，人群集中地；鴿子們休息時，就停在燈柱、屋簷及商家招牌上，有時也會在居民屋頂隱蔽處築巢。
聖蓋博市議員丁言愉表示，他20年前剛遷入該市時，看到部分商家在屋頂或招牌上，安裝類似金屬刺狀物，防止鴿子及其他鳥類駐足，目的是避免鳥類糞便堆積，這種方法也很奏效。從城市管理者角度說，野鴿子成群，是一個很尷尬問題。一方面居民愛護尊重生命，投餵鴿子，表達愛心；另一方面又造成其它環境困擾，甚至可能導致疾病傳播，如禽流感等，但要做出科學解讀，還需專家來評斷。
鴿糞恐成傳染病媒介
傳染病專家黃重德指出，鴿糞中可能含有某些病菌，乾燥後成粉塵被人吸入，恐引起呼吸道感染。也可能成為其他傳染性疾病的媒介，導致特定人群感染疾病。如果整修房子時，鴿子糞粉末散落空氣中，一旦被人吸入，導致肺炎，感染者會出現乾咳症狀。如果是免疫系統較弱者，病情可能進一步加重。
環境專家汪康熙也認為，南加一些海岸城市，出現野鴿子聚集，管理者為清潔需要，會播放噪音驅逐，讓這些鴿子不敢停留。部分城市出現鴿子糞便堆積，若在雨天流入儲水設施，恐造成細菌超標。也有指出，不只是衛生問題，鴿糞中的酸性物質長期堆積，會腐蝕金屬與建築表面。
更多世界日報報導
川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲
維州6歲童教室開槍 老師重傷提告獲賠1000萬元 子彈仍留在胸腔
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
其他人也在看
台電基隆區處因應鳳凰颱風整備 修剪樹木、低窪變電所防汛
因應鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預測侵台機率大增，台電基隆區營業處啟動防颱應變機制，利用週末假期加強動員，針對轄區基隆市、新北市汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區執行「預防性樹木修剪」，並同步進行地勢低窪變電所的防汛整備，避免強風豪雨影響供電。自由時報 ・ 13 小時前
新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名
苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵自由時報 ・ 13 小時前
為何大陸沒紀念馬習會十周年？趙春山：大陸覺得不可能有領導人會晤了
今日是馬習會十周年，不過大陸官方並未舉辦活動紀念，淡江大學榮譽教授趙春山解讀，大陸覺得這已是過眼雲煙，兩岸不可能再舉行領...聯合新聞網 ・ 1 天前
立冬了蚊子還在！南市衛生局：第3例本土登革熱這時解危 把握1原則防止孳生
根據疾管署監測資料，截至昨（7）日全國登革熱本土病例共27例、境外移入病例221例，其中台南市目前累計本土3例、境外16例；台南市衛生局指出，雖然立冬後氣溫逐漸降低，不過近期白天氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，加上下週可能受颱風外圍環流影響降雨，且第3例本土登革熱疫情尚未解危，應持續監控至24日，呼籲民眾應落實「巡、倒、清、刷」行動，勿掉以輕心。鏡報 ・ 14 小時前
管制飼養鴿子於法有據 違規可開罰
在南加州街頭、公園與屋頂常見的鴿子，看似無害，卻因繁殖力強、聚集成群、排泄量大，被許多城市視為潛在公衛問題來源。近年來，...世界日報World Journal ・ 13 小時前
溫體豬恢復拍賣第2天！ 雲林肉品市場豬價破102元
據了解，雲林縣11月7日豬肉每公斤平均價格是98.92元，均重為128.5公斤，以禁運宰令前一週（10月16至22日）最高價96.65元高出2.27元，而較當週最低價86.13元多出12.79元。今天（8日）全台豬隻恢復拍賣交易進入第2天，一大早豬肉攤、食品廠、冷凍商等等就抵達肉品市場。黃加安...CTWANT ・ 13 小時前
紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票
因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛...世界日報World Journal ・ 13 小時前
台灣豬回來了！高雄50年老店南豐魯肉飯再現排隊人龍
非洲豬瘟導致全國禁宰豬隻15天，至7日溫體豬肉才重新上市，高雄苓雅市場經營超過50年的南豐魯肉飯店休至昨日，今（8）日復業並恢復內用，顧客也立即回流，中午用餐時間不僅店內坐滿客人，排隊點餐的客人更是大排長龍，從攤前延伸至騎樓。南豐魯肉飯因主要是以豬肉料理為主體，在非洲豬瘟疫情爆發時，隨即宣布店休6天自由時報 ・ 13 小時前
「造山者」史丹福放映 台灣半導體傳奇引共鳴
描繪台灣半導體產業崛起歷程的紀錄片「造山者－世紀的賭注，A Chip Odyssey」11月5日晚間在史丹福大學胡佛研究...世界日報World Journal ・ 13 小時前
蕭美琴歐洲議會演說全球矚目 賴清德：台灣繼續堅定捍衛民主
副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容這次外交行動。總統賴清德今（11/8）天在社群平台「X」發文向IPAC致謝，並強調台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。太報 ・ 13 小時前
連日降雨邊坡土石鬆動 宜蘭台7線英士段落石砸車 四人受驚嚇無傷
宜蘭縣大同鄉台7線英士路段今天發生落石砸車事故，疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中一輛路過轎車，所幸無人傷亡，不過車上四人飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 16 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 18 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前