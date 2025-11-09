《野！孩子起步走！》公益少棒賽熱血落幕 千秋國小最後一局「打破平手」奪冠全場沸騰
金曲金鐘雙料得主、前B.A.D成員黃丹尼跨界製作的偏鄉紀實節目《野！孩子起步走！》第三季進入最熱血的尾聲，「野孩子夢想棒球日」公益少棒賽正式登場！4所偏鄉國小少棒隊於8日在彰化縣和美忠全壘球場展開對決。比賽主持人由深受球迷喜愛的「最美MC」沐妍擔任，並與球評劉時豪及4位傳奇球星張泰山、黃忠義、陳義信、林益全一起見證孩子們在球場上揮灑汗水的精彩時刻。
活動由台中德芙蘭國小帶來泰雅族戰舞揭開序幕，象徵飛出大山的白鶴，勇敢追夢。同為泰雅族的苗栗汶水國小，也帶著汶水溪涓流不息的精神展現球技；來自南投布農族的千秋國小，秉持布農族自律與責任的精神帶來堅強意念；地主隊彰化線西國小則以「風裡長大的孩子無所畏懼」的精神迎戰，四隊齊聚，讓這場「山與海的孩子」公益對決更加熱血。
職棒前輩們親自下場指導小將們，原民會副主委、「假日飛刀手」陳義信笑說：「雖然是國小賽事，卻都有著原住民孩子最代表的精神，專注度與拚勁完全不輸別的國家，希望有天孩子們能站上職棒舞台！」主持人鄒沐妍也感性表示：「這不只是一場比賽，而是四支偏鄉少棒的夢想交流會。」
賽事一路精彩，首場由千秋國小對上線西國小，千秋以穩定的投打表現率先拿下勝利晉級；接著汶水國小對上德芙蘭國小，德芙蘭第二局火力全開、連續安打猛攻奪下晉級門票。壓軸冠軍戰由千秋迎戰德芙蘭，雙方前三局互有攻守、比數膠著，第四局戰成1比1平手，進入最後一局千秋把握關鍵時機超前比分，以穩健守備守住勝果，最終奪下本屆《野孩子起步走》偏鄉少棒公益球賽冠軍！整場比賽高潮迭起，關鍵打擊與守備讓全場沸騰，球員賽後相互敬禮握手，展現十足運動家精神。
「森林王子」張泰山表示：「勝負雖然重要，但更重要的是孩子們學會了團隊、面對壓力與堅持。」黃丹尼則說：「這場公益賽的初衷，是希望大家能看見偏鄉孩子的努力與笑容。透過節目，讓更多人了解基層體育的價值與教育的力量。」
本次公益球賽特別結合公益市集，現場展示在地特色產品與學校成果，還有精緻又好吃的料理，讓比完賽的孩子充滿電力。這次活動推廣「從土地到餐桌」的教育概念，讓運動、文化、公益三者緊密結合。
