野 菜（外二首）／楊從彪

楊從彪

泥土滋養野性的佳餚

茂盛著千百株蒼翠的綠

養育我們，它並不關心時令

我彎腰拾起它遺忘的名字

鐮刀磨利了陽光的齒輪

野菜的根須在辛勤製造營養

茁壯在田間路邊荒地溝畔

無須施肥，培土野趣和靈性

在風雨雷電中頑強地自生自滅

在市場的攤位上備受青睞

新鮮提煉出另一種生活方式

青嫩支起的的環保讓人嚮往

從古到今普通百姓的生命之根

達官顯貴也愛這低微卑賤之物

多少文人雅士題詩葉面上

保留大山的狂野和豪放

我的牙齒噬破了它綠意

嘗到一年四季野菜的魅力

◆薺薺菜

它舉起嫩芽頂破解凍的泥土

把春天的旗幟插在漫山遍野

用自己綠色的風清點三月的雨

鮮嫩翻譯《詩經》的載河之舟

把風雅頌包進細膩翠香的餃子

青春少女笑采薺薺菜的心情

清泉汩汩的壟溝是它的課堂

我小心翼翼掐斷它與泥土的親密

竹籃裏，隆起唾液的渴望的饑餓

綠色的脈管傳遞溫熱的記憶

菜市場裏塑膠袋包裹著野性

我輕輕咀嚼香脆的清爽美

葉子抽出大自然的無私恩賜

沒有農藥殘留，彎曲的晨光

生生不息，隨風蕩過我的味覺

◆香椿芽

趁著春風暖，輕輕探出頭

揉摸淡紅的香椿芽照亮人間

枝頭第一匹新葉打了個驚嘆號

我興奮地拆開它的秘密

伴著水分在葉脈裏流淌

雞蛋炒香椿，煎香了未完的夢

香椿用時間的尺子丈量清芬

每一寸土地都生長無聲的宣言

滿篇都是一個時代的記憶與鄉愁

蛋炒香椿的珍肴是一枚勳章

在季節的十字路口消融歎息

我體味到了人間溫暖和險惡……