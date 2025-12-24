量創科技引進全球三大休閒娛樂品牌 讓台灣玩家同步體驗全球數位內容

量創科技引進開元棋牌KY ONLINE萌寵登台，將成為耶誕和新年新寵。（量創科技提供）

記者彭新茹／新竹報導

隨著全球數位娛樂產業蓬勃發展，台灣新創實力再次受到國際矚目。台灣新創團隊「量創科技」正式宣布其重大戰略佈局，將全球華人市場中深具影響力的三大休閒娛樂品牌開元棋牌（KYonline）、KingMidas Games 以及 Habanero 同時引進台灣市場。此舉不僅標誌著國際頂尖數位娛樂內容的整合，也展現出台灣本土團隊在跨國資源對接與在地化營運上的深厚實力。

量創科技表示，在本次引進的品牌陣容中，Habanero 作為全球知名的數位內容開發商，長期專注於受監管市場的高品質遊戲開發。該品牌以嚴謹的數學模型、精緻的視覺設計以及高度可靠的技術平台聞名於歐洲、亞洲及拉丁美洲。量創科技指出，引進 Habanero 的核心價值在於接軌國際級的遊戲標準，讓台灣玩家能同步體驗到具備全球市場水準的數位內容。

與此同時，量創科技也取得開元棋牌與 KingMidas Games 在台灣的唯一授權營運平台資格，未來將不只是單純的代理引進，更會投入大量研發與資源進行「在地化開發」，針對台灣用戶的喜好與操作習慣，量身打造符合本土文化的休閒作品。

在技術層面上，量創科技強調「安全性」與「沉浸感」是數位娛樂的兩大支柱。開發團隊採用了國際領先的加密技術，致力於建構一個安全穩定的數位環境。而在操作介面上，則追求流暢的美學設計，確保玩家在多樣化的裝置上都能獲得一致的優質體驗。近期推出的旗艦新作「烈焰一路發」，即是以東方神話傳說「哪吒」為核心創意，結合現代化的「連鎖消除」玩法與「一０二四路」中獎機制，將傳統文化與現代科技遊戲進行深度融合，展現數位娛樂在敘事上的可能性。

業者表示，希望透過聖誕與元旦期間的線上互動，包含高額電子獎金回饋與最新型行動裝置的抽獎計畫，在推廣數位娛樂體驗的同時，也與大眾共同迎接嶄新的二０二六年。