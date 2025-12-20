「量化雞尾酒」今年奏凱歌 多元資產組合漲贏標普500
人工智慧（AI）科技股無疑是2025年市場焦點，但全球市場正悄悄興起一股「分散化」潮流。分析師預期，多元資產投資風潮仍會延續到2026年。
彭博資訊報導，2025年迄今，即使是簡單的股債混合型投資組合，也已提供二位數報酬率，表現為2019年來最佳。
而所謂「量化雞尾酒」的多元資產投資組合—融合大宗商品、債券和全球股票—今年績效擊敗美股標普500指數。由選自世界各地29檔ETF所組成的Cambria投資ETF，在海外股市大漲驅動下，締造歷年最佳表現。
BCA Reasearch首席策略師帕皮克說：「儘管AI題材是眾所矚目的焦點，2025年主題並非股票一枝獨秀，而是全球分散化。」
從資金流向觀察，多元資產配置已悄悄進行了大半年。價值股導向的股票型ETF（其中許多都迴避科技股），今年來已吸金超過560億美元，資金流入是2000年以來次高。
Cambria的全球價值ETF躍漲約50%，創推出以來最佳績效。國際股市乘著財政擴張和美元貶值的順風反彈，小型股第4季表現也很突出。
基於美股估值偏高和市場過度集中的顧慮，一些策略師相信，這種轉變仍將延續至2026年。高盛資產管理公司公共投資主管凱農預期，美國企業盈餘成長將從大型股擴及其他類股，小型股和國際股表現可望突出；市政債行情也看俏，因為稅後調整的殖利率比公債吸引人，且投資人需求強勁。
摩根大通資產管理全球市場策略師雷伯維茲表示，他偏愛新興市場債券和英國公債，同時選擇性投資美股和AI概念股。
即便投資人逐漸放棄經典的股六債四配置，許多人並未完全捨棄資產多元配置。資金已流向另類資產，從私募信貸、基礎建設，乃至避險基金和數位資產，作為投資人在公開市場以外的曝險。雷伯維茲認為：「分散投資這個核心概念依然成立，只是如今投資人手中的工具與槓桿更多了。」
Bianco Research創辦人畢安科指出，債市前幾年表現差勁，重創散戶投資人對投資債券的信心，「那是為什麼投資人一直在不同資產之間跳來跳去」。2022年債市隨央行大幅升息而重挫，嚴重打擊投資人對債券作為投資組合緩衝的信心；今年4月「解放日」關稅震撼股、債市，標準「股六債四」投資組合暴跌逾5%，進一步削弱信心。
