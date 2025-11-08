量子國際年》中研院南院辦科普活動 梵諦岡樞機主教也到訪
〔記者吳俊鋒／台南報導〕中央研究院南部分院今天舉辦開放日活動，規劃53場科普體驗，包含結合「量子國際年」的量子電腦系列教育探索，以及黑洞追光之旅、AI解讀史料等，內容多元，近6000名大小朋友陸續湧至，相當熱鬧，梵諦岡宗座科學院院長、樞機主教彼得‧涂克森(Peter Turkson)也應邀到訪，對於台灣科研成果，印象深刻。
位於沙崙智慧綠能科學城的中研院南院，去年首辦開放日，迴響熱烈，湧入3000名親子參加，今年續辦，科普體驗的內容更豐富，人潮也幾乎翻倍，無論是講座或互動展場，參訪、闖關的大小朋友絡繹不絕。
中研院長廖俊智特地邀請正在台灣訪問的梵諦岡宗座科學院長、樞機主教彼得‧涂克森共襄盛舉，透過專業導覽，了解人臉融合與特徵編輯的生成AI科技，並戴上聲音濾淨器，進行深度學習除造系統的體驗，對於海洋生物化石展、敲植拓印手作等也很有興趣，感受國內親子對於知識追求的熱情。
廖俊智表示，科學與人文研究可幫助鑑往知來，除了求知解惑之外，也希望能成就對社會、對人類、對未來的正向影響，透過每次科普的互動，啟發下一代的無限想像。
響應「國際量子科學與技術年」，中研院也將量子世界搬進現場，讓原本抽象的量子概念變身知識冒險，規劃了「古典與量子的對決：量子電腦的發展與未來」的講座，了解量子電腦的原理與潛能，而「量子電腦的秘密」則透過模型展示，揭開量子電腦的神秘面紗。
另外，「光子的祕密任務」讓大家親自動手操作光線折射、反射與能量轉換的奇妙瞬間，體驗光電科技的創意與樂趣；「當光也走不掉：黑洞與EHT的追光故事」也吸引大批天文迷，講座從黑洞的基本概念出發，介紹事件視界望遠鏡(EHT)如何串聯全球電波望遠鏡，分享台灣團隊在這場「追光旅程」中的關鍵貢獻。
「你畫我猜－AI猜圖擂台賽」讓大小朋友排隊挑戰創意與速度，參賽者在限時20秒內完成6幅圖作；「來一份敲植全餐」是結合手作與藝術，利用各種植物素材進行拓印創作，留下獨特的圖案，體驗自然之美與創意樂趣，還可帶回家紀念。
在人文社會科學領域上，包含結合遊戲與學習的「玩遊戲學經濟：鍊環實驗所」，透過鍊環製作與成本收益計算，輕鬆掌握有趣又實用的經濟知識，還有「航向南方：運用AI解譯臺灣戰前史料」，藉由商業書信、館藏報紙的數位解譯，回顧上百年前南來北往的旅人與商號。
以親子連連看、填字遊戲等方式進行的「一起來探索噶哈巫語」，引導不同年齡層的孩子認識噶哈巫語中的親屬稱謂、動物與食物，在遊戲中學習原住民族文化的生動魅力，現場還有系列產品的特色市集，讓大小朋友歡度週休假期。
更多自由時報報導
黃仁勳快閃台南莉莉水果店！老闆曝「BOSS通關密語」成趣談
中研院南部院區開放日 邀梵諦岡樞機主教感受我學子對知識熱情
鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
其他人也在看
名家論壇》陳冲／經濟新台幣 軍事古寧頭
[NOWnews今日新聞]邇來新台幣、古寧頭都成熱門字眼，前者因央行突在立院拋出改版訊息，後者則因光復節賴總統只談古寧頭，箇中原因均引發坊間熱議。如果沒有民國38年成功的新台幣發行(不是改版)，就沒有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025 ITF台北國際旅展11/7–11/10開跑 華航邀你飛閱世界無邊界
【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】華航以年度品牌主軸「Fly Beyond with China Airli互傳媒 ・ 1 天前
2025德國紐倫堡國際發明展 中原大學「可視化奈米顯微鏡」摘金
記者陳華興／桃園報導 二0二五年第七十七屆德國紐倫堡國際發明展（iENA）落幕，中原…中華日報 ・ 1 天前
拋「戰略三角」布局軍工、科技與海洋經濟 林岱樺盼高雄轉型為戰略核心基地
林岱樺表示，打造高雄戰略三角的戰略佈局，就是將讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的核心基地。北高雄有科技廊帶、西邊有海洋產業，再加上國艦國造與無人機計畫帶來的軍工產業鏈，將全面帶動傳統產業升級。高雄有山有海、有科技更有文化，護國產業將成為高雄...CTWANT ・ 16 小時前
公司派與改革派實案 綠能投資計畫的不同對話
改革派主張企業轉型、導入綠能投資 公司派憂槓桿風險增高 專家籲回歸治理本質 【記者 吳勝峯／台北 報導】新華泰台灣好報 ・ 18 小時前
大甲農會前進臺北國際旅展 行銷匠師的故鄉休區及「芋」見幸福伴手
大甲區農會此次為推廣大甲匠師的故鄉休閒農業區及區內最受歡迎的芋頭加工農遊伴手，特別跟隨臺中市政府觀光旅遊局的腳步，前進臺北國際旅展設攤，旅展現場人潮滿滿，優質芋頭伴手賣到缺貨，打響「芋」見幸福品牌。大甲區農會這次特別準備芋鄉米粉湯、芋香甜甜圈等超人氣產品至旅展販售，也藉機宣傳匠師的故鄉休閒農業區內各農場食農及永續體驗行程，甲桂林有機農園也準備了茶樹精油、純露等農遊伴手，經由旅展讓消費者認識大甲在地特色農遊資源及景點。總幹事黃瑞祥表示，目前正好是芋頭產季，今年芋頭評鑑剛由大甲區農友獲選為全市冠軍，透過比賽選出農友種植之最高品質芋頭給予獎勵，以此激勵芋農更用心栽培管理，提升消費者對大甲芋頭的品牌支持度。黃總幹事再深入說明，上週一年一度的芋頭節也與匠師的故鄉休閒農業區許多特色農遊場域合作舉辦食農教育農遊活動，讓遊客從產地到餐桌了解大甲優質芋頭的一生，可串聯大甲鐵砧山、松柏漁港海景、大甲鎮瀾宮等各項旅遊資源，由大甲農會積極配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署及臺中市政府農業局發展「山盟海寺」農遊軸線，非常感謝臺中市政府觀旅局提供這次機會讓大甲農會及匠師的故鄉休區共襄盛舉，歡迎國內外遊客一起來台灣好新聞 ・ 14 小時前
2025台北國際旅展 農業部「農遊館」及「國家森林館」打造永續農遊新風潮
【記者 洪美滿／台北 報導】2025台北國際旅展於11月7日（星期五）至11月10日（星期一）在臺北南港展覽館台灣好報 ・ 1 天前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文：吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議。鄭麗文受訪時提及，吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。鄭麗文強調，228或白色恐怖都不應淪為政治鬥爭的工具。中天新聞網 ・ 10 小時前
再澄清追悼白色恐怖受難者不含共諜 鄭麗文：吳石與政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅。鄭受訪澄清，這場秋祭「原則與吳石無關」，從沒以吳當追悼主角，相關指控完全扭曲、誤導今天活動神聖莊嚴性。太報 ・ 12 小時前
登歐洲議會演講創外交歷史！汪浩讚蕭美琴「戰貓出擊」：是台灣國際能見度的質變！
汪浩直言：「戰貓出擊，這次的歐洲行不只是驚喜，更是一場讓台灣被看見、被信賴的外交奇襲。」放言 Fount Media ・ 13 小時前
中研院「溯源前行」建築空間展 重現百年建築記憶
中央研究院即日起推出「溯源前行—中央研究院建築與空間展」，以空間為線索，引領各界重新認識這座臺灣學術重鎮的百年發展軌跡。 中研院廖俊智院長表示，中研院在1954年落腳南港，至今已超過國立教育廣播電台 ・ 1 天前
The All-New INSTER Fun電小精靈 限時優惠價89.9萬元起
【記者謝錦慧台北報導】近年來，Hyundai汽車以「一年一台電動車」的節奏，積極拓展在台純電產品線：從旗艦跨界休旅IONIQ 5、純電轎跑IONIQ 6、高性能電動跑旅IONIQ 5 N，到去年上...自立晚報 ・ 10 小時前
新北三重男刺殺姊妹釀1死 法院裁准羈押禁見
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北三重區陳姓男子因財務糾紛，持刀刺殺姊妹；姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹也被砍傷。新北地檢署昨晚依家暴殺人及殺人未遂罪嫌，聲請羈押禁見。新北地院今天裁准被告羈押禁見。中央社 ・ 9 小時前
川普宣布減肥藥降價 製藥公司代表突暈倒嚇壞眾人
美國總統川普6日在白宮橢圓形辦公室舉行的減肥藥降價計劃發表，不料卻發生小插曲。一名男子突然在川普身後暈倒，導致活動一度中斷。當時該男子正站在川普身後，突然失去意識倒下，幸被附近兩人及時接住，避免了直接倒地的情況。中天新聞網 ・ 1 天前
44歲全智賢超自律！6點起床8點運動晚上11點入睡 靠「健康菜單」養出女神馬甲線
韓流女神全智賢首度登上YouTube節目，昨（6日）作客閨密洪真慶的網路節目《學習王真天才洪真慶》暢聊16歲出道至今不為人知的故事，除了甜蜜聊起與富二代老公崔俊赫的相識經過，也公開她自律的保養心法。鏡報 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前