量子國際年》中研院南院辦科普活動 梵諦岡樞機主教也到訪

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中央研究院南部分院今天舉辦開放日活動，規劃53場科普體驗，包含結合「量子國際年」的量子電腦系列教育探索，以及黑洞追光之旅、AI解讀史料等，內容多元，近6000名大小朋友陸續湧至，相當熱鬧，梵諦岡宗座科學院院長、樞機主教彼得‧涂克森(Peter Turkson)也應邀到訪，對於台灣科研成果，印象深刻。

位於沙崙智慧綠能科學城的中研院南院，去年首辦開放日，迴響熱烈，湧入3000名親子參加，今年續辦，科普體驗的內容更豐富，人潮也幾乎翻倍，無論是講座或互動展場，參訪、闖關的大小朋友絡繹不絕。

中研院長廖俊智特地邀請正在台灣訪問的梵諦岡宗座科學院長、樞機主教彼得‧涂克森共襄盛舉，透過專業導覽，了解人臉融合與特徵編輯的生成AI科技，並戴上聲音濾淨器，進行深度學習除造系統的體驗，對於海洋生物化石展、敲植拓印手作等也很有興趣，感受國內親子對於知識追求的熱情。

廖俊智表示，科學與人文研究可幫助鑑往知來，除了求知解惑之外，也希望能成就對社會、對人類、對未來的正向影響，透過每次科普的互動，啟發下一代的無限想像。

響應「國際量子科學與技術年」，中研院也將量子世界搬進現場，讓原本抽象的量子概念變身知識冒險，規劃了「古典與量子的對決：量子電腦的發展與未來」的講座，了解量子電腦的原理與潛能，而「量子電腦的秘密」則透過模型展示，揭開量子電腦的神秘面紗。

另外，「光子的祕密任務」讓大家親自動手操作光線折射、反射與能量轉換的奇妙瞬間，體驗光電科技的創意與樂趣；「當光也走不掉：黑洞與EHT的追光故事」也吸引大批天文迷，講座從黑洞的基本概念出發，介紹事件視界望遠鏡(EHT)如何串聯全球電波望遠鏡，分享台灣團隊在這場「追光旅程」中的關鍵貢獻。

「你畫我猜－AI猜圖擂台賽」讓大小朋友排隊挑戰創意與速度，參賽者在限時20秒內完成6幅圖作；「來一份敲植全餐」是結合手作與藝術，利用各種植物素材進行拓印創作，留下獨特的圖案，體驗自然之美與創意樂趣，還可帶回家紀念。

在人文社會科學領域上，包含結合遊戲與學習的「玩遊戲學經濟：鍊環實驗所」，透過鍊環製作與成本收益計算，輕鬆掌握有趣又實用的經濟知識，還有「航向南方：運用AI解譯臺灣戰前史料」，藉由商業書信、館藏報紙的數位解譯，回顧上百年前南來北往的旅人與商號。

以親子連連看、填字遊戲等方式進行的「一起來探索噶哈巫語」，引導不同年齡層的孩子認識噶哈巫語中的親屬稱謂、動物與食物，在遊戲中學習原住民族文化的生動魅力，現場還有系列產品的特色市集，讓大小朋友歡度週休假期。

