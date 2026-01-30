量子科技也難敵共產搶錢 矽谷又一廠「潤」了 佛州喜迎富豪上門

隨著美國各州針對次世代高科技與創新職缺的競爭日趨白熱化，量子計算領域的上市領航者D-Wave Quantum Inc.正式宣布，將把公司全球總部從加州矽谷遷往佛羅里達州的波卡拉頓（Boca Raton）。這間量子運算先鋒對佛州快速擴張的科技生態系投下信任票的大動作，再次引發外界對於企業逃離加州「黃金州」轉向「陽光州」趨勢的熱烈討論。



D-Wave 執行長艾倫．巴拉茨（Dr. Alan Baratz）在官方新聞稿中指出，佛羅里達州已成為全美成長最快的科技生態系之一，是設立新總部與美國研發中心的理想首選。巴拉茨強調，該州擁有豐富的科研與教育環境、持續壯大的高技術人才庫，以及充滿活力的創新精神，這些因素對於吸引 D-Wave 遷入具有決定性的影響力。

加州公投「合法搶劫富人」，矽谷新貴用腳投票



根據遷徙計畫，D-Wave預計於2026年底前完成總部轉移程序。這項投資案預計將為當地創造數百個高薪的技術職位與研發機會。D-Wave表示，市場對量子技術的需求持續攀升，位於波卡拉頓的新總部將成為加速產品開發與創新的關鍵引擎。

廣告 廣告

D-Wave的搬遷並非孤例。近幾個月來，加州擬議徵收5%的「富人稅」（Wealth Tax）導致州內企業界情緒緊繃，越來越多科技高層與企業選擇外移。像是Google 共同創辦人賴利．佩吉（Larry Page）與謝爾蓋．布林（Sergey Brin）已開始大幅削減與加州的業務往來。而甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾利森（Larry Ellison）於去年底出售其位於舊金山的長期豪宅，並早已將公司總部遷出。

D-Wave目前致力於開發兩款客製化量子電腦，希望能以遠超傳統電腦的速度解決複雜難題，其客戶群涵蓋政府機構、財星500強企業以及全球頂尖科研機構。

值得關注的是，D-Wave 選定的落腳點位於「波卡拉頓創新園區」（BRiC），占地達2.5萬平方英尺（約702.5 坪）。該地具有深厚的科技歷史底蘊──1981 年，IBM 就在此處研發出全球第一台個人電腦（PC）。為了迎接量子科技產業，波卡拉頓市政府與學界展現了高度誠意。佛羅里達大西洋大學（FAU）已承諾投入2000萬美元達成產學合作，計畫在波卡拉頓校區安裝一台 D-Wave 的「Advantage2」量子電腦。

佛州城市積極迎接「逃亡潮」



波卡拉頓市位於西棕櫚灘與邁阿密之間，該市自去年起便積極發起招商活動，呼籲企業主將家庭與公司南遷。波卡拉頓市長、同時也是美國國會議員候選人的史考特．辛格（Scott Singer）先前接受媒體採訪時指出，企業逃離高稅收、高犯罪率管轄區的威脅是真實存在的。

辛格表示，波卡拉頓多年來一直是這波遷徙潮的受益者。他在新聞稿中進一步補充，透過歡迎 D-Wave 的旗艦研發中心與全球總部進駐 BRiC，該市將鞏固其作為尖端創新目的地的地位，吸引頂級科技人才，並為長期的經濟成長奠定基石。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

