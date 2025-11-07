量子科技比人工智慧（AI）更重要嗎？
在我們這些科技記者之間流傳著一句老話——你要麼能準確解釋量子，要麼能讓人聽懂，但你無法同時做到兩者。
這是因為量子力學──物理學中一個奇特且部分偏理論的分支──是一個極其難以理解的概念。
它涉及微小粒子的奇異行為。而這種奇特的行為開啟了一個全新的科學超能力領域。
量子力學令人嘆為觀止的複雜性或許是它不如當今科技界的明星，也就是人工智慧（AI），那樣引人注目的原因之一。
儘管微軟和谷歌等科技巨頭近期不斷發布重大的量子科技公告，但量子力學的關注度依然不高。
總的來說，我們通常想到量子技術時，往往會聯想到感測器和電腦等硬件，而人工智慧則更偏向軟體——它需要硬體才能運作。
如果將二者結合起來，我們或許有一天會擁有比以往任何技術都更強大的新技術。
不過，研究公司「弗雷斯特市場咨詢」（Forresters）副總裁兼新興技術首席分析師布萊恩·霍普金斯（Brian Hopkins）警告說，在這個預測中，「或許」一詞本身就帶有很大的不確定性。
「潛力是存在的，但最終結果如何，目前還不得而知，」他說。
「初步實驗顯示出前景，但所有實驗都表明，我們需要更強大的量子計算機和更多創新研究，才能有效地將量子效應應用於人工智慧。」
就價值而言，兩者都極具吸引力。市場研究公司麥肯錫預測，到2025年，量子領域的市值可能高達970億美元（740億英鎊）。
同時，人工智慧的價值預計將達到數兆美元。但它們都籠罩在炒作和泡沫破裂的陰影之下。
「我以前一直認為量子運算是最被炒作的技術，直到人工智慧熱潮出現，」霍普金斯先生開玩笑說。
10月中旬，分析師警告稱，一些關鍵的量子計算股票可能會下跌高達62%，同時，關於人工智慧泡沫的討論也越來越多。
量子計算和人工智慧還有一個共同點——誤差。雖然我們現在對生成式人工智慧工具的「幻覺」已經相當熟悉，但量子計算卻面臨另一種誤差。
這些誤差的產生是因為粒子必須處於極度脆弱的狀態。環境中即使最細微的變化，包括光線和噪音，都可能擾亂這種狀態。
維持這種狀態非常困難。本週，馬斯克在X上表示，量子運算最適合在「月球上永久陰影籠罩的隕石坑」中進行。
量子電腦的外觀與傳統電腦截然不同。目前還沒有設計藍圖，但它們的體積都非常龐大。
它們存在於實驗室中，最常見的外形似乎類似於水母。
它們需要極低的溫度和雷射。這種東西不太可能出現在家裡，更不用說裝進口袋了。
它們也頗具奢華感——研究人員發現，使用合成鑽石製造量子位元（量子電腦的基本組成單元）可以使量子電腦在更接近室溫的條件下運作。
奢華珠寶商戴比爾斯旗下的子公司「Element 6」聲稱，該公司於2020年推出了世界上第一顆通用量子級鑽石。此外，該公司還與亞馬遜網路服務公司（AWS）合作，致力於優化人造鑽石，以用於未來的量子電腦網路。
這些機器目前都還處於起步階段，據信全世界大約只有200台（但中國尚未透露其擁有數量）——但這並沒有阻止量子專家對其潛力做出大膽預測。
「身為消費者，我們幾乎會在生活的方方面面感受到量子運算的影響，」Quantinuum公司執行長拉吉布·哈茲拉（Rajeeb Hazra）在接受BBC科技生活播客採訪時表示。 Quantinuum是一家估值最近達到100億美元的量子運算公司。
「在我看來，量子計算領域的應用規模即便不比人工智慧更大，也至少與之相當。」
彼得·奈特爵士教授（Prof Sir Peter Knight）是英國頂尖的量子專家之一。他在BBC廣播四台的《科學生活》節目中告訴吉姆·阿爾-哈利利（Jim Al-Khaleli）博士：「即使在最強大的超級計算機上，也需要花費宇宙年齡才能完成的計算，現在可能只需幾秒鐘就能完成。」
那麼，一旦這些機器準備就緒，它們究竟能帶來哪些改變人生的巨大改變呢？
與人工智慧一樣，量子領域的大量研究也致力於改善醫療保健。
量子電腦未來或許能夠輕鬆處理無數分子組合，從而研發出新的藥物——而目前使用傳統電腦完成這項過程需要耗費數年時間。
為了讓您更能理解這一規模，谷歌在2024年12月發布了一款名為Willow的新型量子晶片。谷歌聲稱，該晶片只需五分鐘即可解決目前世界上最快的超級電腦需要「10的25次方」年（即10,000,000,000,000,000,000,000,000,000）才能完成的問題。
哈茲拉表示，這可能為個人化用藥鋪路。屆時，患者無需服用標準處方，而是獲得根據其個人體質量身定制的、最有可能有效的藥物。
這同樣適用於更廣泛的化學過程，例如更有效率地生產化學肥料的新方法，這有望極大地造福全球農民。量子感測器利用量子力學的原理進行極其精確的測量，這種感測器早已存在，並應用於原子鐘。
2019年，諾丁漢大學的科學家將量子感測器整合到一個自行車頭盔大小的原型設備中，並將其應用於一套新的系統中，用於對患有癲癇等疾病的兒童進行非侵入式腦部掃描。
「人類認知的基礎在生命的最初幾十年中奠定，但由於腦部掃描技術的局限性，我們一直以來都難以對其進行深入研究，」研究員瑞安·希爾（Ryan Hill）當時表示。
「一個特別棘手的問題始終是運動，因為傳統的大型固定式掃描儀總是要求患者保持完全靜止。」
「這不僅無法準確反映大腦在自然環境下的運作情況，而且還嚴重限制了哪些人可以接受掃描，其中兒童面臨的挑戰最大。」
去年，倫敦帝國學院的科學家在倫敦地鐵網路上試用了一種替代GPS衛星導航的系統，稱為「量子羅盤」。
GPS在地鐵中無法運作，但這種系統可以——其理念是，無論地面還是地下，它都能更精確地追蹤和定位世界各地的物體，而GPS訊號容易受到阻擋、幹擾和天氣的影響。
「英國經濟每天依賴GPS進行價值10億英鎊的定位、導航和授時——這通常被認為是國防需求——但我們所有的金融交易都需要時間戳進行認證，」英國國家量子計算中心主任邁克爾·卡斯伯特博士（Michael Cuthbert）說道。
「利用量子鐘、陀螺儀和磁力計，我們可以增強關鍵導航系統抵禦幹擾和欺騙的能力。」
英國國家電網公司正在投資量子技術研究，以探索其能否幫助解決所謂的「負載削減」問題——即如何根據即時需求波動，最大限度地提高數千台來自不同能源的發電機的輸出功率，從而避免停電。
此外，空中巴士與英國量子技術公司IonQ合作，測試基於量子技術的演算法，旨在更有效率地將貨物裝載到飛機上。如果飛機的重心發生微小的偏移，就可能導致飛機額外消耗數千公斤的燃料。
目前為止一切順利——但我們也需要談談秘密。
人們普遍認為，現有的加密方式——也就是我們儲存個人資料和官方機密的方式——終有一天會被量子技術破解。量子技術能夠在極短的時間內遍歷所有可能的組合，直到資料被解密。
眾所周知，各國已經開始互相竊取加密數據，以期有朝一日能夠解碼。
「這叫做『先收集，後解密』，」薩里大學的網路安全專家艾倫·伍德沃德教授（Alan Woodward）說。
「破解現有公鑰加密的理論，有待於真正可運作的量子電腦的出現，」他補充道。
「威脅如此之大，以至於人們普遍認為現在就需要引入抗量子加密技術。」
這種計算機出現的那一刻，有時被稱為「Q日」。關於量子加密技術何時到來，各方估計不一，但「弗雷斯特市場咨詢」公司的布萊恩·霍普金斯表示，它可能很快就會到來——大約在2030年左右。
像蘋果和安全通訊平台「Signal」（訊號）這樣的公司已經推出了他們認為的後量子加密金鑰，但這些金鑰無法追溯應用於以傳統方式加密的現有資料。
而這已經是一個問題。去年10月，英國情報、安全和網路機構「英國政府通訊總部」（GCHQ）前密碼設計主管丹尼爾·修（Daniel Shiu）告訴《星期日泰晤士報》，「幾乎所有英國公民的數據都可能在中國國家支持的網絡攻擊中遭到洩露」，這些數據已被收集起來，等待著被解密和研究的那一天。
其他人也在看
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 15 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 12 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 9 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 21 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 17 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 1 天前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前