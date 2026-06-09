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全球超導量子電腦領先者 IQM 宣布重大技術突破，研發出名為「槓鈴代碼」（barbell codes）的新型量子糾錯技術。該技術不僅能將邏輯錯誤率降低達三個數量級，更大幅減少所需的物理位元數量，為實現大規模容錯量子運算邁出關鍵一步。

量子糾錯（Quantum error correction）一直是實現實用化量子運算的關鍵挑戰。IQM Quantum Computers 近日發表的「槓鈴代碼」屬於量子低密度奇偶檢查（QLDPC）代碼家族，專為該公司的「星座」（Constellation）處理器拓撲結構量身打造。與傳統的表面代碼（surface code）相比，新技術在維持低硬體複雜度的同時，能將錯誤率降低至千分之一，且所需的物理位元（physical qubits）數量減少了八倍。

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這項技術的核心在於提升了平面連接性。在傳統的方格拓撲中，每個位元通常只能與 4 個位元互動，而 IQM 的設計讓每個位元能與 12 個位元進行原生互動。透過這種獨特的「槓鈴」結構，研究團隊僅需使用單一長耦合器連接每隔一個位元，就能在不增加製造難度的情況下，實現高效能的糾錯能力，這對於超導位元的實際生產具有高度可行性。

IQM 執行長 Jan Goetz 表示，這項創新正開啟量子運算的新篇章，為超導量子位元提供了一條極具競爭力的擴展路徑。IQM 目前已售出的量子系統數量領先業界，並計畫在今年稍晚向客戶交付 150 位元的系統，同時推出專為糾錯代碼設計的高階量子電腦「IQM Halocene」。

除了技術進展，IQM 在資本市場也動作頻頻。該公司正計畫透過與 Real Asset Acquisition Corp.（RAAQ）合併，在美國納斯達克（Nasdaq）掛牌上市，有望成為首家在美上市的歐洲量子運算公司。隨著技術藍圖逐步實現，IQM 距離具備數百個高精度邏輯位元的容錯量子系統已不再遙遠。

原文出處：量子電腦重大突破！芬蘭IQM研發「槓鈴代碼」 錯誤率狂降千倍

本文由AI協作，經編輯審核後發布