量子革命登場！ 新北攜手鴻海培育科技新人才

新北市教育局今年再度攜手鴻海教育基金會，於11月18日及12月9日共同舉辦「量子革命主題工作坊」。（新北教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

聯合國宣布2025是「國際量子科技年」，新北市教育局超前部署率先全國推動量子教育，從成立「量子應用基地」到深化師資培訓，打造前瞻科技人才培育體系。今年再度攜手鴻海教育基金會，於11月18日及12月9日共同舉辦「量子革命主題工作坊」，吸引高中與國中自然領域教師踴躍參與，展現新北迎向量子時代的教育行動力。

新北市教育局長張明文表示，近年量子科技快速從理論走向應用，已成為帶動產業升級與國家競爭力的重要關鍵。面對全球趨勢，教育更要及早佈局，新北推動量子教育的核心目標，就是讓教師先具備理解力，才能帶領學生跨入新興科技領域。此次工作坊透過完整架構與易懂方式，將原本抽象的量子概念轉化為可在課堂操作的教學內容，協助第一線教師更有信心推動量子素養教學。

張明文指出，本次工作坊以「帶教師看懂量子世界」為主軸，課程包含「二次量子革命」、「量子物理」與「量子計算」三大模組，從基礎概念解析全球「二次量子革命」現況，說明量子如何成為各國競相投入的關鍵科技；接著以高中程度的數學工具，以最直觀方式拆解量子物理概念；最後介紹量子計算在化學、金融、物流、製藥等領域的突破性應用，協助教師掌握量子科技的核心知識、未來趨勢與教學方向。

鴻海教育基金會執行長汪用和提到，基金會自2000年即投入量子人才培育，累積超過644位學生參與高中量子營隊，並透過《阿宅聯盟－量子危機》等科普漫畫，讓量子科學以親近易懂的方式走進國中小學生生活。此次與新北市合作推動進階教師進階訓練，是擴大量子素養、促進跨世代科技學習的重要里程碑，期盼讓量子教育在國、高中端扎根普及。

新北市教育局強調，新北市正以「AI × 量子 × 探究實作」打造下一階段科技教育藍圖，結合高科技企業、研究機構與大學能量，建構更完備的教師增能與課程支持系統。未來將持續帶領學生理解新興科技議題、提升跨域問題解決能力，培育具備全球競爭力的未來科技人才，讓新北成為引領臺灣走向量子時代的教育城市。