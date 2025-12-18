量子鴻海董事張慶瑞教授 獲聯合國教科文組織「量子百強」肯定

【緯來新聞網】適逢量子力學誕生 100 周年，聯合國大會宣布 2025 年為「國際量子科學與技術年」（International Year of Quantum Science and Technology, IYQ 2025），並由聯合國教科文組織（UNESCO）發起「量子百強（Quantum 100）」全球倡議，表彰對量子科學、技術與社群發展具重大貢獻的關鍵推手。中原大學講座教授、鴻海（2317）公司董事、鴻海研究院諮詢委員張慶瑞教授獲選為全球「量子百強」成員之一，肯定其長期推動量子研究、教育與產業連結的卓越貢獻。

廣告 廣告

（圖／IYQ2025）

「量子百強」為 IYQ 2025 重要全球性倡議之一，歷經為期半年的嚴格評選，遴選來自全球 100 位量子領域的代表性人物，涵蓋研究人員、政策制定者、教育工作者、企業家及科普推廣者，表彰其對量子科技發展與普及所做出的多元貢獻。



張慶瑞教授曾多次接受緯來財經《投資聊一SHOT》節目專訪，目前擔任鴻海研究院量子科技諮詢委員，近年在鴻海量子科技發展策略與研發方向，提供多項建議，推動鴻海集團量子科研能量與國際接軌，並逐步建立離子阱量子電腦研發與生產能力。

張慶瑞教授受《投資聊一SHOT》節目專訪（圖／投資聊一SHOT提供）

張慶瑞數十年來深耕量子科學研究，在台灣量子研究與教育基礎設施建構中，發揮核心影響力，迄今已發表超過280篇學術論文，並擁有28項專利，持續投入科普寫作與公共演講，張慶瑞教授更在緯來財經《投資聊一SHOT》節目訪談中，致力於將艱深的量子概念，轉化為大眾易於理解的知識，促進社會對量子科技的認識。



作為台灣量子電腦暨資訊技術協會（TAQCIT）創會會長，張慶瑞協助塑造台灣國家量子路線圖，並加強學術、產業界與政府間的協調。展望未來，鴻海指出，張慶瑞將於2026年與AI EXPO合作推動AI NEXT Quantum AI 論壇，整合國內外量子軟體與應用能量，加速量子運算落實在台灣產業。

更多緯來新聞網報導

修杰楷涉閃兵家中被上銬咘咘、Bo妞嚇壞！賈靜雯還原經過

胡凱兒推全新專輯訣別過去 忘帶鑰匙也成創作靈感