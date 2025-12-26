量血壓別只看數字！醫揭「多看1指標」 這種組合最危險！

注意!血壓與脈搏異常變化 醫:速就醫治療 (圖/TVBS)

很多人量完血壓，只要沒破表就放心，其實血壓不是單純高或低，一次量到的數字，往往看不出身體真正狀態。因為血壓其實同時反映心臟輸出、血管彈性、動脈硬化進展、自律神經、荷爾蒙與水分平衡等多重因素，單次測量很容易失真。居家血壓高於 130/80 毫米汞柱(mmHg)，可視為高血壓，但判讀上更建議血壓要搭配脈搏、收縮壓與舒張壓差值，以及血壓波動模式一起觀察，才更接近真實風險。

成大醫院心臟血管科主治醫師陳則瑋表示正確解讀血壓與脈搏就特別重要。首先，是要同時看血壓和脈搏：一般來說，在安靜休息的情況下，大多數成人的脈搏大約是每分鐘60到100下，如果發現血壓偏高、脈搏很快，多半是在情緒緊張、疼痛、咖啡因或身心壓力之下，通常是交感神經過度活化的反應。

臺大醫院心臟內科主治醫師 賀立婷指出量血壓要用722原則，一個禮拜要量7天，一天要量早晚兩次，一次要量兩個，平均值當作是血壓的依據。而目前高血壓的標準收縮壓大於130，舒張壓大於80就是高血壓了。但是大家有沒有注意到，其實血壓計上面有3個數字，一個是收縮壓，一個是舒張壓，另外一個其實就是脈搏。正常人休息的脈搏大概是60到90下，如果心跳脈搏過低，可能會有症狀，包含頭暈不舒服疲累等等。

無論血壓是高還是低，只要合併明顯頭暈、胸悶、呼吸急促、冒冷汗，必須讓醫師判斷真正原因。

高雄秀傳醫院新陳代謝科主任陳昱勳表示我們量血壓，除了看比較高的收縮壓比較低的舒張壓之外呢，我們也要把脈搏這個數字也記錄下來，因為脈搏代表的不只是交感神經副交感神經。也代表著整個自主神經在我們體內的一個協調平衡。

元亨診所院長/家醫科主治醫師 王用亨指出在測量血壓的時候，我們大概會觀察到這個心跳的數字，所以一般我們會建議，在休息五到十分鐘之後，再來進行血壓的測量，這也是讓我們的心跳可以讓，維持一個穩定的狀態，來測定我們的心跳。那有些人在合併血壓高，或是血壓低的時候，也會發現自己的心跳過快，或者是過慢。

血壓和脈搏的組合，往往比單一數字更能看出警訊，像是血壓偏高、脈搏也快，可能與運動後、輕度脫水，或長期壓力、睡眠不足、咖啡因過量導致交感神經亢奮有關；而血壓高但脈搏正常，常見於血管彈性變差、動脈硬化或鹽分攝取過多，心臟必須更用力把血打出去。最需要提高警覺的，反而是血壓偏低、脈搏卻很快，這可能代表體內循環 血量不足。

彰化秀傳醫院心臟內科主任 楊和邦表示高血壓是國人算應該盛行率蠻高的一個疾病，那它(高血壓)其實也是一個蠻重要的一個慢性病，它(高血壓)是很多疾病的一個危險因子，像一些冠狀動脈疾病啊，心臟衰竭啊 腦中風啊，這些都跟高血壓有關。

臺大醫院心臟內科主治醫師 賀立婷進一步表示量測血壓的時候，不只是要看高低血壓之外，還要注意自己的脈搏是否正常，如果過慢或是過快，甚至有不規律的情況。

成大醫院心臟血管科主治醫師 陳則瑋指出如果收縮壓很高、舒張壓相對很低，兩個數字相差特別大，可能代表血管比較僵硬、動脈硬化較為嚴重，甚至少數合併有主動脈瓣逆流等問題。

東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師 黃彗倫表示很多人有高血壓的困擾，因為我們都知道，其實高血壓是一個真的就是一個隱形的殺手，因為當你血壓高的時候，你可能都沒有任何的不舒服，跟沒有任何的症狀，可是我們都知道說血壓高，會有高血壓性心臟病、高血壓性腎臟甚至腦中風、周邊血管的疾病都會很多。

醫師指出只要能及早發現血壓與脈搏的異常變化，配合生活調整與必要的藥物治療，多數高血壓和心血管疾病都能穩定被控制，避免病情惡化。

