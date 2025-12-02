量血壓該用左手還右手？網傳9成民眾都錯了 「精準測量」方式一次看

​高血壓、高血糖、高血脂「三高問題」是台灣人常見的慢性疾病，同時也是導致心血管疾病的重要原因之一，但不少民眾可能有疑問，量血壓到底該用左手還是右手？近日，網路傳出「90%的人都錯了！醫師教你快速掌握最準測量法！」等相關訊息，內容提及沒有絕對規定左手或右手」、「雙手都測，找出哪隻手的血壓較高，之後以該手為主進行測量」、「接近心臟的左手血壓會略高於右手約 5-10 mmHg」等資訊，對此，事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告釋疑。​



調查報告顯示，國健署建議，一般以「右上臂」的血壓為主。據國健署2021年9月發布的「如何正確測量血壓？」衛教中，台北醫學大學部立雙和醫院副院長陳龍明確指出幾點注意事項，仰臥的體位血壓值較高，因此測量血壓時不可以翹起「二郎腿」；衣服太厚血壓值較高，測量血壓時上臂衣服應盡量脫掉，或厚度最好 ＜0.5公分，值得注意的是，衣服過厚時，隔著衣服測得的血壓會比較高，而將衣袖拉起來，測得的血壓則比正常的低一點。



至於要量左手還是右手，衛教中指出，人體血管結構關係，正常情況下測右手血壓會比左手高出5到10mmHg，所以在一般情況下建議以「右上臂」的血壓為主；但在第一次就診時，建議同時測量左、右臂血壓，並予記錄，排除血管結構因素後，應以較高側血壓記錄為主，傳言說「絕對規定一定要用左手或右手」此為錯誤說法。至於所謂「接近心臟的左手血壓會略高於右手約 5-10 mmHg」，據2022年發布的《衛福季刊》重申，正常情況下，「右手」測得的血壓略高，不論左、右手都可以測量，對第一次測量的人，應左右手都量一次，之後取血壓較高的那隻手作為將來的量測標的。

血壓不穩定該怎麼辦？ 衛福部建議採取 722原則

衛福部提醒，若懷疑血壓不穩定，可採取722原則，即連續7天，每天早上起床後、睡覺前各測1次，每次測量2遍，供固定時間點取得的血壓數據給醫師參考。血壓計市售品牌眾多，須選擇衛福部核發的「醫療器材許可證」字號，並且在具有「藥師許可執照」的藥局或醫院購買，且電子式血壓計必須定期校正。由上述官方資料可知，血壓「右手 > 左手」，傳言「左手略高於右手」為錯誤資訊。​

針對「壓差距不應超過15 到20，超過的話要就醫」，調查報告指出，知名醫學期刊《刺胳針》研究顯示，左右手差異15 mmHg以上則周邊血管疾病風險增加；而國內專家建議雙手收縮壓差值＞20 mmHg時建議尋求醫師臨床診治，因此此為正確資訊。另外，該如何準確測量血壓值？調查報告中提到，血壓為隨時變動，會受到溫度及環境影響，據2015年中華民國心臟協會公布的指引，量測前最好是能先安靜地靜坐5分鐘，測量時採坐姿，綁壓脈帶的測量部位與心臟在同樣高度，每次進行2到3次測量，每次量測間隔1到2分鐘，最後取其平均，這樣得到的血壓值最準確。

