量販店冷凍年菜大戰！ 業者打名廚.聯名策略搶客

台北市 / 綜合報導

隨著農曆年節腳步逼近，各大量販店摩拳擦掌，準備迎接百億元的年菜商機，不只找來名廚，和五星級飯店合作，也在聯名商品上下足功夫， 像是傳統名菜-佛跳牆，就是盛放在寶可夢的精靈球裡 ；而不僅大型量販店，超商通路也要搶冷凍年菜大餅，打出星級名店年菜，不過還是有民眾喜歡自己，在家下廚的好味道，無論是哪種選擇都各有市場。

美食佳餚上桌，飄來陣陣香氣，炸過的大頭鰱酥皮吸飽了，沙茶和扁魚的香氣，幸福多到滿出來，量販店跨足年菜市場，不只要吸目光還得變把戲。寶可孟精靈球，您猜猜裡面裝什麼，不是神奇寶貝，而是料多味美的佛跳牆，而旁邊的海鮮羹，來自台南的知名飯店，大量蔬菜和海鮮熬出來的甘甜，配上黑醋酸香，層次感在舌尖炸開，來自全台米其林，與必比登推薦的年菜，在量販店可以低溫冷凍，一站式購足。

打開冰箱每道料理都想要，手眼並用兩手拿得滿滿滿，另一家的量販店，也是主打冷凍年菜，找來名廚五星級飯店合作，象徵「成雙成對甜甜蜜蜜」的蜜汁雙方，還有還有「富貴有餘加官進爵」東坡肉，光用想像的就口水直流，民眾說：「大概會買(冷凍)佛跳牆，或者是(冷凍)蹄膀那種的，那個加熱還可以，比較吃新鮮的蔬菜什麼這樣子，不喜歡吃預製菜年菜，不要，我每一年都自己煮。」

量販推出冷凍年菜，民眾各有接受度，但其實不僅大型量販店，就連超商通路，也來搶食年菜商機，一大桌滿漢全席，年年有餘大吉大利喜氣洋洋，行銷傳播認證協會理事長王福闓說：「不少消費者會去考量說，如果在購買的方便性上面，像大型的通路，量販店這些，當然如果在風味上，他也能夠得到一定的保障。」

另一家超商品牌，則是推出星級名店年菜，還有訂價的策略，也讓民眾有更多選擇，從個人獨享，到家族聚餐，量販超商不缺席，瞄準每年上百億元的，年菜市場。

