量販店弄破洋酒賠8百質疑「引誘犯罪」 店家：陳列依安全規範

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〔記者陳建志／台中報導〕台中廖姓男子本月4日與家人到大里一家大型量販店購物，家人在行經洋酒區時轉身，背包卻不慎碰撞到洋酒，造成洋酒摔破，當場被要求賠償8百多元，廖男向本報投訴，質疑店家擺設位置和高度不當，有「引誘犯罪」之嫌；店家則回應，理解消費者對於商品陳列方式產生的疑慮，但強調門市商品陳列均依量販通路長期作業原則與安全規範進行。

該名廖姓男子向本報投訴表示，本月4日和家人到該處量販店購物，行經洋酒區時，家人因轉身，背包不慎碰倒洋酒而摔破，被店家要求賠償8百多元，因調閱監視器確實是家人碰倒，當下依價格賠償。

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不過廖男不滿表示，洋酒區在走道動線擺設展示洋酒，且高度約在70~80公分高，容易被小孩弄倒，認為不應在走道動線做容易遭到碰撞摔破的擺設，甚至懷疑店家是不是刻意這麼做，好賺賠償金，有「引誘犯罪」之嫌。

對此，該量販店回應表示，對於消費者於門市購物過程中發生商品損壞表達關心，並理解當事人對現場陳列方式所產生的疑慮。強調當天狀況，現場已透過監視影像釐清，商品是因外力碰觸而掉落，門市同仁也依既有流程與消費者進行說明與處理。

不過，針對廖男所提「引誘犯罪」的說法，則嚴正提出澄清，強調門市商品陳列均依照量販通路長期作業原則與安全規範進行，是基於展示與銷售需求，並無任何以商品損壞進而要求賠償的不當動機或設計，廖男的相關說法與事實不符。

賣場表示，公司一向以提供安全、安心的購物環境為原則，將持續精進相關管理作為，以維護消費者權益與購物體驗。

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