量趨科技被爆高層內鬥 徐靖騰發聲明強調：均有紀錄可查證

量趨科技高層爆內鬥，創辦人之一徐靖騰委託律師對外發表聲明。(圖／翻攝畫面)

被稱為「創業天才」、曾是17直播與柯賓漢數位金融的共同創辦人、現為量趨科技股份公司的大股東陳泰元，日前被控爆打公司CEO與合夥人、擅自更改公司虛擬貨幣的3個帳戶與1個和徐因為創辦公司共用的帳戶密碼，直接捲走價值8萬多顆市價200萬餘元的泰達幣等事。對此，陳泰元15日也出面澄清，強調相關指控均為子虛烏有，並反控對方侵占捲走公司款項，且在已明確收到辭職通知的情況下，仍未交還公司大小印鑑。而被指控的徐靖騰也同樣委託律師發出聲明。

廣告 廣告

一、本人擔任量趨科技總經理職務期間，所有涉及公司資金、虛擬貨幣資產及境外帳戶之操作，均依公司既有決策流程與授權層級辦理，並有完整之內部謙和紀錄、會計憑證、銀行往來文件及交易紀錄可供查證。

二、公司營運如需資金調度，本人均以個人資金借款維持公司正常運營，累積借款金額合計已逾新台幣一億元，本人為最大受害者，焉有掏空或侵占 可能？上述借款均有借款契約、匯款紀錄、銀行往來明細及內部往來紀錄可供舉證。

三、本人已完整保存任內所有財務資料，包括會寄帳冊、銀行明細、虛擬貨幣紀錄及相關決策文件，足以完整還原資金流向，全案業已進入偵查程序，本人將全力配合司法機關調查。礙於偵查不公開，在調查結未明前，本人將不再浪費公眾資源逐一回應，以免有心人士脫免卸責波髒水，希冀媒體依事實查證原則報導，以免造成社會誤解，相信司法未來必會公正釐清，還原事實真相。

四、共同串辦人陳泰元先生，在公司遭遇重大困境期間，長期未履行協助公司維持營運之責任，不僅自身揮霍無故，對公司財務狀況、員工權益及營運危機完全不予理會，亦未承擔任何實質管理或善後作為，甚至多次遭員工詢問薪資發放事宜，皆拒不理會。

五、陳泰元先生身為公司共同創辦人監察人涉嫌監守自盜、侵占公司資產等相關違法情事，早已由檢警偵辦中，調查過程中亦前往其住處等場所進行搜索，並扣押相關證物在案，陳泰元先生不思如何趕緊積極處理員工薪資與營運善後，竟將心力放在對外散播謠言及不實指控，藉以轉移焦點及卸責，令人心寒。

六、對於公司內部發生此一憾事且浪費公眾資源，本人感到遺憾並在此表達本人最深之歉意。

量趨科技高層爆內鬥，創辦人之一徐靖騰委託律師對外發表聲明。(圖／翻攝畫面)

原始連結

看更多 CTWANT 文章

今10縣市停水！最長9小時無水用 影響範圍曝光

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

蘇卡達象龜打架「翻車」遊客笑瘋！保育員勸架被遷怒 園方揭真相