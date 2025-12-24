量身訂製的暖冬及時雨！ 道家人文赴桃園贈140件物資助弱勢家戶





道家人文協會於23日舉辦「歲末安居．讓愛無距」桃園市弱勢家戶物資捐贈活動。由志工組副組長倪千惠帶領志工團隊，自費前往桃園，針對四戶面臨疾病與經濟多重困境的家庭，量身採購包括血糖機、微波爐、防滑拐杖及民生用品等共計140件物資。協會透過實地走訪與精準扶助，將這份跨越距離的愛親手送達家戶手中，幫助他們在寒冬中重拾生活的力量與尊嚴。

精準扶助：量身訂製140件物資，解決家戶「急難愁盼」

在歲末寒冬之際，許多弱勢家庭因資源匱乏而難以度日。道家人文協會本次活動不採取傳統公版捐贈，而是透過事前深度評估，依據各家戶的實際生理與環境需求提供協助：

醫療與照護支援： 為因骨折臥床、由高中幼子照護的阿強（化名）提供營養補充品與民生用品；為患有糖尿病、無力負擔醫藥費的獨居長者阿芬（化名）緊急購置血糖機與專業營養品，穩定其病情。

改善生活機能： 協助照顧精障女兒與遲緩外孫的阿美（化名），提供微波爐、循環扇，更因應家人過敏體質，細心確認食材成分後才進行採購。

自理與安全性提升： 為車禍下肢無力、目前暫居旅館的阿良（化名）提供電鍋與防滑拐杖，協助其在有限空間內提升生活自理與行動安全性。

志工自費親送到府：傳遞一份「會呼吸」的愛

活動當日，志工團隊全程自費前往家戶，親手將家電與物資扛入各家中，並細心解說器材使用方式及提醒保重身體。

家戶們在收到物資後感動表示：「剛搬進來時什麼都沒有，還好有血糖機和這些生活用品，讓我不用再煩惱下一餐在哪裡。」「有了這些電鍋和尿布，生活壓力真的減輕很多。」

倪千惠：願無私分享的愛，成為邁向未來的力量

協會志工組副組長倪千惠感性地表示，每一次的訪視都能深刻感受到弱勢家庭在艱難生活中的堅韌。

「協會長年持續投入社會關懷，目的不只是解決眼前物質匱乏，更重要的是傳遞一份『愛』的溫暖。我們希望透過實際行動讓他們知道自己並不孤單，願這些凝聚眾人善意的物資，能成為家戶們勇敢邁向未來的底氣，大家一起好好的過生活。」

道家人文協會「歲末安居」物資清單一覽

健康器材： 血糖機、防滑拐杖。

居家家電： 微波爐、電鍋、循環扇。

民生消耗品： 幼兒尿布、營養補充品、各類食品。

物資總計： 140件精選品項。

道家人文協會強調，未來將持續深耕社會角落，落實精準關懷，讓社會大眾的愛心能轉化為最實質的溫暖，照亮每一處幽暗角落。

