量身訂製的豪宅藝術，330坪居所演繹優雅大器

編輯 Michelle｜圖片提供 欣磐石建築.空間規劃事務所

坐落於台中七期重劃區的頂級豪宅「聯聚瑞和」，這座近330坪的雙拼毛胚宅，經由欣磐石建築.空間規劃事務所細緻規劃，蛻變為一處兼具藝術性與豪奢感的夢想居所。屋主一家四口對生活有獨特想像：希望家能成為日常的居家場域，也能是款待親友的尊榮會所。因此，羅仕哲總監於設計上不僅回應家人需求，更藉由獨一無二的建材與定製工藝，彰顯不凡品味。



家與會所的雙重角色

屋主透過朋友介紹找到設計團隊，期盼能量身打造屬於自己的豪邸藍圖。他們強調「與眾不同」的渴望，要求建材盡可能選用台灣少見甚至未曾引進的國際新品，讓空間散發獨特氣韻。考量家庭結構，設計既滿足宴客需求，劃分出中餐區、西餐區、品酒區與泡茶區，讓居所具備會所功能，也能支援請私廚到家中服務，同時擘劃靜謐獨立的私領域空間，也另闢出孩子們盡情嬉戲的遊樂天地，透過多元的生活情境，讓住宅在日常與社交之間自由切換。



大器結構化為美學焦點

毛胚屋原有的結構柱高達13根，常見做法是隱藏於鏡面或壁紙之後，而羅仕哲總監卻選擇以義大利進口透光大理石將其包覆，並雕刻星芒紋理，夜幕低垂時與台中都會夜景互相輝映，宛若置身星河之中。寬闊的客廳、獨立的梯廳與玄關，皆以弧線語彙營造氣度。更特別的是，私領域採環形入口設計，臥室、更衣室與衛浴環繞專屬內玄關而建，形成流暢又具隱私的生活動線，公私領域明確劃分而互不干擾。



從義大利遠渡而來的獨特珍品

為了滿足屋主「不與他人雷同」的要求，欣磐石設計團隊大舉引入義大利進口建材與家具：CNC雕刻鏤空石材、金箔扇型壁燈、水晶燈飾、波浪石材牆面等，皆是台灣未曾代理的珍稀品項。這些元素不僅本身具備藝術性，更需精密結構計算才能落實於空間，如五百公斤的懸空洗手台，透過鋼筋與鐵板結構強化，讓石材如同漂浮於半空，展現設計團隊對工法與美學的雙重掌握。



光影、藝術與生活的交織

進入餐廳區域，最引人注目的莫過於長達4.6公尺的懸空餐桌，且餐廳背牆金箔燈飾折射光影，彷彿秋日銀杏灑落，帶來溫潤而閃耀的氛圍。相鄰的品酒區正對城市夜景，成為最佳的待客場域。日式和室後方更隱藏著私人湯屋，結合電動格柵與進口壁材，營造出現代科技與東方靜謐的和諧對話。藝術收藏與特製家具穿插於各個角落，無論是聚會宴客，或是家人共享的悠閒時光，皆能感受到專屬於這座豪宅的獨特氣質。



這座豪邸不僅是生活容器，更是一件專屬於屋主家庭的藝術創作，從材質挑選到動線規劃，從工藝細節到氛圍營造，每一處皆體現欣磐石設計團隊的專業與用心，它既是四口之家安居的溫暖港灣，也是親友往來、商務聚會的尊榮舞台，於日常中展現非凡格局，於細節裡凝鍊永恆奢華。



欣磐石建築.空間規劃事務所／羅仕哲

地址：台中市西屯區四川路32號

電話：04-23177268

Email：cs.design@msa.hinet.net

網站：http://www.cs-design.com.tw/

