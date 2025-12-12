釐清助理費除罪化 陳玉珍與工會3共識維持現有制度

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。立法院國會助理工會今天拜會陳玉珍，雙方達成3點共識，公費助理相關費用按現有制度不變、加速優化公費助理制度法制化、提案審查時陳玉珍願協助整合助理工會所提修法版本。

國民黨立委陳玉珍。（中天新聞）

陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，立法院會已於5日付委審查。修法重點包括，立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。

立法院國會助理工會上午拜會陳玉珍，雙方在立法院紅樓201會議室閉門溝通，而立法院長韓國瑜也到場向雙方致意。

雙方在歷時近1小時的溝通後，陳玉珍、助理工會理事長李永誠、助理工會監事會召集人王忠智等人共同接受媒體聯訪。

陳玉珍在受訪時宣布與助理工會達成的3點共識。第一，國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、既有權益和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如，公費助理薪資及年終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。

第二，現行公費助理制度仍有進一步優化的空間，如專業加給、資深加給、在職進修、福利措施及參加各種文康社團活動，比照立法院約聘僱人員等制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

第三、未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意協助以修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會取代原提案審查，以補原提案的不足。（中央社）

