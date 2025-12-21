釐清動機的最後希望！張文縱火燒租屋處滅證 筆電硬碟沒燒毀解密中

記者楊忠翰／台北報導

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；據了解，張文犯案前點火燒毀租屋處滅證，但警方在滅火後救出筆電，並拆卸硬碟送至刑事局解密，藉以釐清犯罪動機。

警方調查，張文戶籍是桃園楊梅區，亦是父母的居住地，自己則住在中壢區，今年1月1日搬至台北市公園路20巷內套房，並著手撰寫犯罪計畫書；張文墜樓身亡後，警方隨即發動搜索行動，但中壢住家僅找到幾張紙條，並無有效訊息；警方搜索楊梅老家時，一舉查扣1台筆電及1支手機，但張文已有2年多未回老家，因此筆電及手機內是一片空白。

專案小組也在旅館內找到2台平板，藉此連上張文的雲端儲存空間，裡面除了他親自撰寫的犯罪計畫書外，還發現張文曾頻繁瀏覽鄭捷的新聞，疑似想模仿鄭捷的犯案模式，不過裡面並未對任何人事物發表意見，因此檢警迄今仍未掌握張文犯罪動機。

至於公園路租屋處部分，張文曾點火燒毀房間滅證，專案小組搜索火場後發現1台筆電，1/3外殼遭大火融化，不過硬碟並未毀損，北市警方初步查看後發現，該硬碟加密程度較高，遂將硬碟送至刑事局解密，嘗試解析筆電裡面的資料，由於張文已經身亡，這也是釐清犯罪動機的最後希望。

