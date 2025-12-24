即時中心／張英傑報導

震驚社會的「1219北車、中山站隨機殺人案」持續偵辦中，嫌犯張文19日自台北車站M8出口進入捷運系統後，拋擲煙霧彈，並持刀犯案，隨後逃往中山站，闖入誠品南西店進行無差別攻擊，共造成4人死亡、11人受傷；檢警於今（24）日，重建現場，釐清張嫌行兇路線及犯案細節。

檢警調查，張文疑似事前在雲端留下相關犯案計畫內容，但其犯案動機、心理狀態及是否涉及其他因素，仍有待進一步釐清。

為還原案發經過並確認關鍵細節，台北地檢署及警方今日上午9時前往誠品南西店進行現場重建，逐一比對動線、時間點與相關證據，補強蒐證內容。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／釐清動機！檢警今重回「誠品南西」比對張文犯案路線

