社會中心／綜合報導

跨國詐騙集團"太子集團"，現在成了許多國家緊盯的制裁對象！根據日本平面媒體報導，太子集團不只在台灣洗錢超過45億元，在日本也成立至少三家關係企業，太子集團的董事長陳志也被爆出，在東京的高級住宅區置產藏身，而太子集團的在台幹部辜淑雯等三人，收押後，上午也被檢方提訊，要釐清他們的犯罪手法。

走下囚車，立刻小跑步，疑似為了閃躲鏡頭，跨國詐騙集團太子集團，在台重要幹部遭聲押獲准後，北檢週二上午提訊子公司天旭國際公司人資長辜淑雯、幹部李守禮、以及管理超跑的邱子恩三人，持續釐清集團以置產、購車進行洗錢的犯罪細節。

太子集團宣傳片：「太子集團已成為柬埔寨，高端地產領導者，和中心地標開拓者。」





釐清太子集團在犯案手法 北檢提訊在台三幹部。（圖／民視新聞）





太子集團在大本營柬埔寨發展速度快，柬埔寨的麻豆傳媒也是太子集團下的公司，以拍攝成人影片打出名號，還招募不少台灣人到柬埔寨拍攝。現在還傳出，太子集團早就將觸手伸進日本，成立至少三家關係企業。

太子集團成立的分公司，分別是東京澀谷的日本太子、東京千代田區的日本鼎沙投資開發，還有一間無從得知地點及公司名稱，這三間由太子集團成立的公司表面做不動產買賣，但實際恐怕已經成為海外洗錢據點，而太子集團關鍵人物董事長陳志也被爆出早就逃亡日本，在東京北青山高級住宅區置產藏身。現在跨國犯罪的陳志，成為各國想要緝捕的目標。





釐清太子集團在犯案手法 北檢提訊在台三幹部。（圖／民視新聞）





非本案律師何孟臨：「今天這個人同樣在國外，受有追訴的狀況下，這時候牽扯到的就是兩國之間，有沒有引渡條款適用，以及有沒有司法互助的問題。」

知情人士指出陳志只是太子集團人頭，集團背後有七大股東，其中包含台灣人和一群福建幫成員，但由於福建幫成員早已取得多國護照，因此這七人的身分可說來自世界各地。太子集團靠著灰色產業進帳讓口袋深不見底！現在背後黑手恐怕不只陳志一人，全球都在緊盯這個跨國詐騙集團的一舉一動。

