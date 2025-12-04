社會中心／綜合報導

詐騙集團太子集團，涉嫌在台洗錢超過45億元，檢調追查不法金流，發現有部分金錢，流進了知名麻辣鍋品牌滿堂紅旗下公司帳戶，今天（週四）北檢借提滿堂紅負責人蔡閔如還有尼爾創新財務副總鄭巧枚，釐清金流。

檢調繼續追詐騙集團太子集團，在台洗錢金流，4號提訊在押中的尼爾創新財務主管鄭巧枚。滿堂紅負責人蔡閔如，也被提訊到北檢，來釐清背後金流。

釐清太子集團洗錢鏈！金流疑進「滿堂紅旗下公司戶 」 北檢借提在押女董座

釐清太子集團洗錢鏈！金流疑進「滿堂紅旗下公司戶 」 北檢借提在押女董座。（圖／民視新聞）太子集團在台洗錢超過45億元，檢調清查、分析集團金流後，發現太子集團從母公司匯入台灣的資金，有部分竟然透過管道，匯進了知名麻辣鍋品牌滿堂紅，再以假發票掩蓋交易痕跡，疑似有1億元的鉅額贓款，流進旗下9間公司登記的銀行帳戶，滿堂紅從中賺取上千萬元手續費。另外，太子集團在台的真正樞紐尼爾創新，負責處理和平大苑11戶豪宅貸款，被視為集團在台小金庫。專案小組認為太子集團這操作，就是要將母公司的黑錢洗白。

廣告 廣告

釐清太子集團洗錢鏈！金流疑進「滿堂紅旗下公司戶 」 北檢借提在押女董座

釐清太子集團洗錢鏈！金流疑進「滿堂紅旗下公司戶 」 北檢借提在押女董座。（圖／民視新聞）到目前為止，太子集團依舊否認，創辦人陳志涉入非法行為，但現在多個國家，都將陳志視為詐騙幕後黑手，陳志恐怕難逃制裁。

原文出處：釐清太子集團洗錢鏈！金流疑進「滿堂紅旗下公司戶 」 北檢借提在押女董座

更多民視新聞報導

北車旁天橋驚見街友呈屍僵 警方回應證實了

新北新莊社區傍晚傳巨響 婦人從21樓墜落當場死亡

太離譜！年輕夫婦在家中吸食「安非他命」 讓3兒「間接吸毒」被起訴

