釐清市場傳言 銘旺科技澄清與「勁蜂一型」無關並完成 8–9 級強風實測

【記者羅伯特/綜合報導】針對近日部分媒體及網路流傳，將中科院「勁蜂一型」無人機試飛測試結果，錯誤連結為民間業者研發成果遭否決或失敗的說法，銘旺科技表示，「勁蜂一型」並非由公司設計或研發，相關內容與公司業務布局及技術發展方向並無任何直接關聯。

銘旺科技指出，不實訊息已對市場認知造成干擾，為維持資訊透明與產業秩序，公司有必要對外說明事實，避免錯誤解讀影響外界對台灣無人機產業的整體評價。

公布實測結果 完成強風條件飛行驗證

在澄清傳言之際，銘旺科技同步對外公布近期實地飛行測試成果。公司日前於沿海地區進行測試，在接近極限的氣候條件下，面對 8 至 9 級強風環境，自主研發之實戰型無人機仍順利完成起飛、定位與航向控制等關鍵測試項目，飛行表現穩定。

圖說：研發人員於測試現場進行起飛前檢查作業。此次測試在 8 至 9 級強風條件下進行，完整模擬實務應用可能遭遇的高風險場域情境。（圖/銘旺科技提供）

模擬高風險環境 驗證飛控與結構整合能力

銘旺科技表示，此次測試完整模擬實務應用中可能遭遇的高風險氣候條件，包括強陣風、亂流及瞬間風向變化等情境。研發團隊透過高穩定度飛控系統、即時姿態補償機制及高強度機體結構設計，使無人機在複雜氣流環境中仍能維持操控精準度與飛行安全。

拓展應用場域 聚焦國防與關鍵設施任務

測試結果顯示，該機型在抗風能力與環境適應性方面具備成熟水準，未來可延伸應用於國防巡防、災害監測、海岸巡查、能源設施巡檢及緊急應變等高風場域，有助提升任務執行穩定度與作業可靠性。

持續深耕核心技術 以實證回應市場關注

銘旺科技強調，面對市場雜音，公司將持續以公開、透明方式說明事實，並以可驗證的研發成果回應外界關切。未來將持續聚焦核心航電、自主飛控與系統整合技術，依循國際規格推進產品驗證，強化中長期產品競爭力。