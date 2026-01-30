釐清市場傳言 銘旺科技澄清與「勁蜂一型」無關並完成 8–9 級強風實測
【記者羅伯特/綜合報導】針對近日部分媒體及網路流傳，將中科院「勁蜂一型」無人機試飛測試結果，錯誤連結為民間業者研發成果遭否決或失敗的說法，銘旺科技表示，「勁蜂一型」並非由公司設計或研發，相關內容與公司業務布局及技術發展方向並無任何直接關聯。
銘旺科技指出，不實訊息已對市場認知造成干擾，為維持資訊透明與產業秩序，公司有必要對外說明事實，避免錯誤解讀影響外界對台灣無人機產業的整體評價。
公布實測結果 完成強風條件飛行驗證
在澄清傳言之際，銘旺科技同步對外公布近期實地飛行測試成果。公司日前於沿海地區進行測試，在接近極限的氣候條件下，面對 8 至 9 級強風環境，自主研發之實戰型無人機仍順利完成起飛、定位與航向控制等關鍵測試項目，飛行表現穩定。
模擬高風險環境 驗證飛控與結構整合能力
銘旺科技表示，此次測試完整模擬實務應用中可能遭遇的高風險氣候條件，包括強陣風、亂流及瞬間風向變化等情境。研發團隊透過高穩定度飛控系統、即時姿態補償機制及高強度機體結構設計，使無人機在複雜氣流環境中仍能維持操控精準度與飛行安全。
拓展應用場域 聚焦國防與關鍵設施任務
測試結果顯示，該機型在抗風能力與環境適應性方面具備成熟水準，未來可延伸應用於國防巡防、災害監測、海岸巡查、能源設施巡檢及緊急應變等高風場域，有助提升任務執行穩定度與作業可靠性。
持續深耕核心技術 以實證回應市場關注
銘旺科技強調，面對市場雜音，公司將持續以公開、透明方式說明事實，並以可驗證的研發成果回應外界關切。未來將持續聚焦核心航電、自主飛控與系統整合技術，依循國際規格推進產品驗證，強化中長期產品競爭力。
其他人也在看
劉書彬花35萬整修辦公室 柯文哲開罵浪費錢：有桌子坐就好
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨立委劉書彬近日因辦公室裝修費用引發爭議，相關風波也燒到黨中央。民眾黨創黨主席柯文哲今（29）日公開回應此事，語...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
民進黨團總召大戰！蔡其昌挑戰「萬年總召」柯建銘 蔡易餘：英系6席一致行動
民進黨總召改選白熱化！蔡其昌挑戰柯建銘，蔡易餘曝英系6席將一致行動。票數精算顯示23席支持，距過半僅差3票，2月24日見真章。風向台灣 ・ 4 小時前 ・ 13則留言
曾爆兒美籍！前女友再酸「媽媽太可怕」 柯志恩26字大度回應
Threads網友常自行舉辦各式「比賽」創造話題，日前一場「前任大賽」，一名女子參賽並稱讚初戀男友什麼都好，「就是媽媽太可怕」，最後更許願「希望他媽今年市長選舉落選」。這番描述引起網友們好奇，深挖後發現，爆料人正是國民黨立委柯志恩兒子的前女友。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 8則留言
台東建和三街清晨驚傳火警 民宅一樓燒成焦黑
今日清晨6點多，正當多數市民仍在夢鄉時，台東市建和三街55巷內突然湧現大量濃煙。一處一層樓的鐵皮構造住宅意外起火，火勢伴隨滾滾黑煙迅速蔓延，驚醒周邊不少住戶。隔壁鄰居第一時間持家用滅火器協助滅火，成功延緩火勢，隨後消防人員到場灌救，所幸屋內無人未釀傷亡。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
總召投票支持誰？陳培瑜回應並曝「這1事」
即時中心／温芸萱報導民進黨立委陳培瑜今（30）日在立院受訪，談及綠委蔡其昌登記參選總召一事表示，民進黨向來有完善制度與選舉機制，蔡其昌願意站出來承擔責任，黨團都給予支持與肯定。她並透露，幹事長、書記長等幹部，以自願為主，但也可透過協商產生。至於總召投票選擇，陳培瑜強調屬秘密投票，無法透露個人立場，但尊重每位委員的決定。民視 ・ 20 分鐘前 ・ 發表留言
傳柯指責劉書彬「讓人才出走」 簡舒培翻「柯P霸凌史」打臉！
論壇中心/綜合報導民眾黨立委劉書彬日前的霸凌助理風波，周刊爆料柯文哲曾因此當面數落劉書彬「讓民眾黨人才出走」，不只如此，劉書彬更被爆料，才花完35萬公帑大整修前立委吳春城辦公室，卻又因「採光」問題看上麥玉珍卸任後的辦公室想搬遷，爭議連環爆。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，柯文哲自己常常都愛霸凌，結果現在居然說劉書彬把所有民眾黨的人才逼走，這個人不是就是你柯文哲用的嗎？簡舒培在《台灣向前行》節目中質疑，劉書彬才被爆料拿錯誤資訊批軍購、遭美國人打臉，「完全不專業」之外，現在竟然還霸凌助理到連柯文哲都知道，這讓人非常訝異，因為柯文哲罵人也沒有在客氣的，之前還罵黨內「誰家的狗，自己回去管好」，柯文哲今天竟指責劉書彬把民眾黨人才逼走，「這個人誰用的？不就是你柯文哲嗎？」。簡舒培直指，當時她排上民眾黨不分區名單的時候，東吳大學的學生、校友一片歡呼，說未來的學弟妹不用再受苦受難了，柯文哲邀請她來當不分區的時候，不用先去看一下她的專業，還有看一下她過去為人，是不是能夠代表民眾黨嗎？原文出處：傳柯指責劉書彬「讓人才出走」 簡舒培翻「柯P霸凌史」：不就你找的？ 更多民視新聞報導藍白「霸凌下屬」還成立網軍？卓冠廷：一個爛、一個笨！綠九合一「北桃布局」 王義川、于北辰分析2大策略！綠和張峻合作？王義川提「太平洋聯盟」1策略扳倒傅！民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
籲賴政府不要頑抗 傅崐萁：今天讓38項新興預算動支案三讀通過
立院今將休會，預期法案將在大清倉，國民黨團總召傅崐萁呼籲民進黨，即便朝野協商冷凍期未過，也能支持在今天完成將今年度中央政府總預算案中38項新興預算提前動支案通過，「希望卓榮泰不要頑抗，不要再跟人民做對」。太報 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
共軍精簡陸軍特種部隊編制 溫約瑟：向統籌運用與專業化轉型
近期美軍對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）實施斬首行動，「特種作戰」再次成為軍事議題焦點。而美軍特種作戰司令部（USSOCOM）的成立，乃始於1980年鷹爪行動失利，使其認為有必要成立特戰司令部以統合特種部隊間的指揮與協作。臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟表示，共軍正透過新設「陸軍自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
他斷言2026民眾黨消失！見阿北「改任1職」再開酸
政治中心／李汶臻報導民眾黨28日召開中央委員會，布達一級主管人事異動，其中民眾黨創黨主席柯文哲將接任國家治理學院院長一職，而黨主席黃國昌則兼任政策會主委。對於柯文哲接掌民眾黨國家治理學院院長一職的安排，引發外界高度關注與議論，有人質疑這是否意味著他將重掌黨內大權。而486先生（陳延昶）也在臉書發文嘲諷此事，他直言「看過不要臉的，還沒看過這種小醜！」，並稱「這絕對是台灣史上最高級的黑色幽默」。民視 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
劉書彬35萬裝潢辦公室用1年要換 柯文哲下令不准再整修：浪費錢
民眾黨立委劉書彬被爆出辦公室之亂，去年替補吳春城立委職缺，進駐辦公室才花35萬經費整修，如今有意換到要卸任的麥玉珍辦公室，雖沒抽中，也找到中籤者李貞秀協調成功，傳出又想花35萬公帑整修，對於辦公環境相當有要求，今（29日）民眾黨前主席柯文哲出席活動時，直言辦公室有桌椅坐就好，「整修就不准做」，隔空要劉書彬別再浪費公帑。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
勁蜂無人機發射5秒墜地 粉專酸抗中保台不能只會打嘴砲
軍陸戰隊29日首次使用「陸用監偵無人機」及中科院的「勁蜂一型」攻擊型無人機投入實戰操演，現場1枚「勁蜂」無人機射出後即墜地，中科院解釋是翼面控制失效所致。「政客爽」粉專嘲諷，「只能說加油，抗中保台不能只會打嘴砲。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
震撼彈！議員初選…廝殺7搶4「他」突襲宣布退選 原因全說了
突拋震撼彈！民進黨各縣市長初選後定於一尊，3月初緊接著是高雄市議員初選，有意爭取左楠區提名的新人郭原甫昨（29）晚突然宣布退選，原因直指政治不只需要熱情，更需要對結構與現實的清醒認知，決定不登記初選。這也難怪，左楠區廝殺激烈，除了2名老將尋求連任，還有5名新人初啼，呈現7搶4局面，參選大爆炸。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
賴清德致函教宗響應「世界和平日文告」強調民主和平繁榮是台灣國家路線
總統府今日上午指出，賴清德總統日前致函天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），響應教宗「2026年世界和平日文告」。並強調，民主、和平與繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結。總統在致教宗函內容中，首先提到教宗在2026年世界和平日文告，主題為「願平安與所有人同在，邁向沒有武裝並解除武裝自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
李貞秀不放棄中國籍！柯文哲怨「民進黨逼死人民」翁達瑞拆解反擊
[Newtalk新聞] 民眾黨將在2月遞補6位不分區立委，其中中配李貞秀仍未放棄中國國籍，儘管她已來台設籍超過10年，但若未能在就任後一年內辦妥放棄中國籍等手續就必須解職。對於民眾黨前主席柯文哲不滿怒罵「民進黨逼死人民！」筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「逐字拆解」，反批柯文哲為了獲取政治利益用不實的言語「嫁禍民進黨」。 翁達瑞在臉書發文寫道：「民眾黨遞補的不分區立委，包括具有中配背景的李貞秀，但仍未放棄中國的戶籍。若未能在就任後一年內辦妥手續，李貞秀就必須解職。對此，柯文哲含怨指控『民進黨逼死人民』！柯文哲吐出來的這七個字，無一字真實，我逐字拆解如下」。 翁達瑞說，對於「人民」，李貞秀是民眾黨遞補的不分區立委，絕對不是一般人民，只要不參政，李貞秀就不會有國籍的問題。柯文哲是刻意誇大其詞，用「人民」取代「立委」，目的在激起更多的民怨。對於「逼死」，若李貞秀不想在一年後卸任，她可以選擇老實放棄中國戶籍，就算她在一年後下台也不會面對死路。柯文哲用「逼死」兩字也是刻意的扭曲與誇大。 翁達瑞指出，對於「民進黨」，李貞秀只能當一年立委，是國籍法20條的規定，修法時間在民國89年2月。當時是第四屆立新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
柯P批藍玻璃心 羅智強：政黨都有主體性「存在差異很正常」
民眾黨創黨主席柯文哲昨天（29日）針對藍白合議題提出「藍白分」的概念、強調藍白應該「分工合作」、還說未來什麼事都有可能，並形容國民黨朋友「都很玻璃心」。對此，藍營立委儘管都很不以為然，並未直接回批柯P中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
劉書彬花35萬公帑整修辦公室！柯文哲火大開罵：浪費這麼多錢裝潢不必要
民眾黨立委劉書彬近期爭議不斷，先是被爆涉嫌霸凌助理，又被媒體踢爆在立委辦公室分配過程中意見反覆，導致民眾黨下任立委搬遷作業無法啟動，甚至耗資35萬整修其辦公室，讓民眾黨前主席柯文哲怒轟「不準再浪費公帑」整修。對此，柯文哲今（29日）重申，「有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做，就這樣。認真工作比較重要，奇怪！為什麼浪費這麼多錢去做裝潢？這不必要。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
台電石門風電更新環評須補件 居民飽受低頻噪音之苦
「石門區夏天風力不足，冬天超過十級風，機組還會自動停機。這樣是優良風場嗎？我覺得不是。」石門區尖鹿里里長邱朝欉表達疑慮，並表示風機產生的低頻噪音已對居民身心造成影響。台電石門風力發電站自200...環境資訊中心 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 241則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 362則留言
趙薇遭封殺4年罕見直播復出 10分鐘畫面突中斷慘被官媒批違規
【緯來新聞網】中國演員趙薇自2021年被列為「劣跡藝人」後銷聲匿跡，直到近日罕見出現在一場直播活動中緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5則留言