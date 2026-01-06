釐清廚餘處理費真相 環保局：進廠每公升僅三元

環保局人員於廚餘處理場進行進廠作業，環保局強調依法收運、資訊透明，協助業者合法處理廚餘，並呼籲落實源頭減量。（環保局提供）

記者林怡孜／台南報導

針對近日外界關注廚餘處理費用議題，台南市政府環保局出面說明並澄清，強調市府收運與進廠處理費用均依相關法規辦理，收費標準公開透明，實際進廠處理費為每公升三元，並非外傳的每公升八元，呼籲外界勿因資訊混淆而產生誤解。

環保局表示，市府廚餘進廠處理係依實際處理成本核算，目前以每桶約二百公升計算，每公升處理費為三元。以一般餐飲業者為例，平均每月廚餘處理費約四千二百元，換算每日進廠處理費僅約一百四十餘元，與坊間流傳的高額說法明顯不符。

環保局長許仁澤指出，部分業者反映的「每公升八元以上」費用，多為民間清運公司向產源端收取的清運費，內容包含人力、車輛、油料、管理與營運成本，與市府僅負責的「進廠處理費」性質完全不同，兩者不宜混為一談。

許仁澤強調，市府立場始終是協助業者合法、妥善處理廚餘，只要符合規定，廚餘均會依程序收運與處理，並未巧立名目增加產源負擔。未來也將持續檢視處理量能與單價，確保制度合理、資訊透明。同時，環保局也呼籲業者與市民從源頭落實「惜食行動」，在消費端減量避免剩食，通路端透過媒合食物銀行延續食材價值，烹飪端推廣全食物利用與全蔬果飲食，從生活中實際減少廚餘產生，降低後端處理負荷。

環保局強調，相關收費均有法規依據與數據可供查驗，民眾如有疑問可撥打洽詢專線０九０五-０一六三九二，也呼籲外界勿輕信未經查證的訊息，以免造成不必要的誤解。