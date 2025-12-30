釐清歷史沿革 臺東縣府完成土地贈與天后宮

▲縣有地贈與天后宮。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣政府與財團法人臺東天后宮今（30）日舉辦縣有土地贈與儀式，由縣長饒慶鈴代表縣府，將縣有土地台東段101-323、101-324地號等2筆土地(倉庫)權狀正式贈與臺東天后宮。饒慶鈴表示，因歷史因素，部分廟地曾被列為國有地或於戒嚴時期由軍方借用，縣府持續協助釐清土地沿革並依法辦理返還作業，此次完成贈與，是縣府第三度協助天后宮取得原使用土地。

縣府說明，該2筆土地自民國22年天后宮遷移至現址以來，即為天后宮實際使用；民國55年間，因當時國防部軍備局於臺東設置「聯勤臺東縣軍眷服務中心（聯勤留守署）」之需，相關土地一度被軍方借用，致廟方使用中斷。歷經多年努力，在縣府、議會及天后宮持續溝通協調下，終於完成相關程序，順利將土地返還並贈與天后宮。

廣告 廣告

縣長饒慶鈴指出，縣府跨局處檢討歷史背景並研議相關法令，依據「國有財產贈與寺廟教堂辦法」，已於110年9月完成天后宮台東段101地號廟埕廣場及坐落土地之贈與；今年5月再接續推動辦理台東段101-210、101-344地號土地歸還事宜，並於此次完成101-323、101-324地號土地之贈與。臺東天后宮亦依規定繳納使用補償金，依法取得土地產權。

饒慶鈴進一步說明，每筆土地狀況不盡相同，須逐案釐清歷史沿革並符合相關法令規定，方能依法辦理。此次贈與之土地，係戒嚴時期由軍方借用，經縣府跨局處研議法規，在議會支持及黃建賓立法委員協助下，報請行政院核准同意後，始完成相關程序。她表示，這不僅是土地返還，更是對歷史記憶的整理與宗教文化脈絡的延續，縣府將持續與民間攜手合作，讓宗教文化在臺東穩健傳承。

民政處指出，臺東天后宮長年深耕地方，除傳承宗教祭儀外，亦積極投入公益與文化教育，包含濟助弱勢、獎助學子及辦理傳統節慶活動，為地方社區凝聚情感與文化延續的重要力量。此次完成土地贈與，象徵廟宇歷史脈絡的逐步重建，也有助於信仰場域的完善發展。縣府期盼天后宮持續發揮信仰與文化功能，與地方共同推動社會安定與文化永續。