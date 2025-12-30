釐清沿革依法辦理 縣府再協助天后宮取得縣有土地

臺東縣政府與臺東天后宮舉辦縣有土地贈與儀式

臺東縣政府與臺東天后宮今（30）日舉辦縣有土地贈與儀式，由縣長饒慶鈴代表縣府，將縣有土地臺東段101-323、101-324地號等2筆土地權狀正式贈與臺東天后宮。饒縣長表示，因歷史因素，部分廟地曾被列為國有地或於戒嚴時期由軍方借用，縣府持續協助釐清土地沿革，依法辦理返還作業，這次贈與是縣府第三度協助天后宮取得原使用土地。

臺東縣政府說明，這2筆土地自民國22年天后宮遷移到現址以來，即為天后宮實際使用；民國55年間，因當時國防部軍備局在臺東設置「聯勤臺東縣軍眷服務中心」需要，相關土地被軍方借用，導致廟方使用中斷。歷經多年努力，在縣府、議會及天后宮持續溝通協調下，終於完成相關程序，順利將土地返還，並贈與天后宮。

臺東縣政府民政處指出，天后宮長年深耕地方，除傳承宗教祭儀外，也積極投入公益與文化教育，包含濟助弱勢、獎助學子及辦理傳統節慶活動，為地方社區凝聚情感與文化延續的重要力量。這次完成土地贈與，象徵廟宇歷史脈絡的逐步重建，也有助於信仰場域的完善發展，期盼天后宮持續發揮信仰與文化功能，與地方共同推動社會安定與文化永續。

臺東縣長饒慶鈴指出，縣府跨局處檢討歷史背景，並研議相關法令，依據「國有財產贈與寺廟教堂辦法」於110年9月完成天后宮臺東段101地號廟埕廣場及坐落土地贈與；今年5月再接續推動辦理臺東段101-210、101-344地號土地歸還事宜，並在這次完成101-323、101-324地號土地的贈與，臺東天后宮也依規定繳納使用補償金，依法取得土地產權。

饒縣長說明，每筆土地狀況不盡相同，須逐案釐清歷史沿革，並符合相關法令規定，方能依法辦理。這次贈與的土地，係戒嚴時期由軍方借用，經縣府跨局處研議法規，在議會支持及黃建賓立法委員協助下，報請行政院核准同意後，始完成相關程序。這不僅是土地返還，更是對歷史記憶的整理與宗教文化脈絡的延續，縣府將持續與民間攜手合作，讓宗教文化在臺東穩健傳承。