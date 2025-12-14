金世星人氣破表！見粉絲送1禮物喊：非常實用

娛樂中心／翁莉婷報導



韓籍啦啦隊成員金世星憑藉可愛兔系外表、甜美笑容、精湛舞蹈實力，日前正式加入TPVL職業排球「Tokki Cutie」和PLG職業籃球領航猿啦啦隊，才來台不到半年的時間，就在比賽應援中獲得許多觀眾的支持和喜愛。昨（13）日她在IG發布1張被「禮物淹沒」的照片並幽默寫下「今天是我的生日嗎？」，引發網友熱議。





韓籍啦啦隊成員金世星擁有超高人氣，在一日店長活動中收到許多禮物。（圖／翻攝自IG＠111khz）

韓籍啦啦隊女神金世星精通多國語言，今年剛加入TPVL職業排球「Tokki Cutie」、PLG職業籃球領航猿啦啦隊並積極學習中文，希望能夠更輕鬆和粉絲互動、交流。除了擁有扎實的舞蹈實力外，個性活潑又親民的她也在眾多比賽應援中擄獲許多球迷的心。昨（13）日她在IG分享1張「被禮物包圍」的合照，照片中可以看到各式各樣不同的日常用品，像是蠟筆小新周邊、泡麵、馬克杯、小零食等，並在文案用中文寫下「好久不見的一日店長活動！下雨天還特地來，真的非常感謝大家，今天是我的生日嗎？」。此外，金世星還提到3個月前第1次在台灣擔任一日店長時「既緊張又擔心」，覺得用中文回答問題好難，跟那時候比起來現在能感覺到自己的成長，所以覺得很驕傲也很感動。根據《中時新聞網》報導指出，有粉絲送金世星「陶瓷電火鍋」讓她印象深刻表示，「這是一份非常實用的禮物，每次使用的時候，會很自然地想起送我這份禮物的人」。

韓援女神金世星出席活動「禮物收到手軟」…突PO文驚喜喊：今天是我生日嗎？

金世星始終保持真誠、溫柔對待粉絲。（圖／翻攝自IG＠111khz）





隨著貼文曝光，許多粉絲在底下暖心留言表示，「中文真的很厲害了，加油！」、「世星超棒的」、「太想念世星公主了，還有更多禮物等著世星公主」、「世星的努力有目共睹，大家都想來見證妳成長的果實，希望這份感動能帶給妳更多力量」。





