金世正中空炫蠻腰揪粉dress code 「謝謝給我專屬於台北的溫度」

金世正今晚在台北國際會議中心舉辦出道10周年紀念巡演「Tenth Letter」。讀者提供



金世正今晚（1╱23）在台北國際會議中心（TICC）舉辦出道10周年紀念巡演「Tenth Letter」，演唱〈Irony〉時穿上當時的紅格子裝中空露小蠻腰，她透露：「希望能在10周年的演唱會上跟大家有更多交流，這次有拜託工作人員，希望粉絲們可以dress code來同樂。」看到粉絲扮成《驅魔麵館》、《社內相親》、甚至還有她以前女團小分隊的服裝時，她感動地說：「謝謝你們給我專屬於台北的溫度。」

「Tenth Letter」以「信件」為主軸，透過音樂、影像與互動環節，串起金世正與粉絲間一路走來的回憶與情感，她以〈Something New〉與〈Irony〉揭開序幕， 並問台下近千名「SESANG」（粉絲名稱）：「距離上次來台，拍了2部電視劇，有人看過嗎？ 大家看我演戲的時候有想念我唱歌跳舞的樣子嗎？」全場也熱烈回應。

廣告 廣告

金世正（中）「Tenth Letter」以「信件」為主軸。讀者提供

演唱會中段穿插兩個互動單元，第一段「Fragments of Memory」透過信封與照片碎片和粉絲一同回顧過往的重要時刻，金世正也分享照片背後的故事與當時的心境；第二段「Five Hearts」則透過任務形式與觀眾互動，完成指定內容後銜接進後續歌曲演出，讓觀眾成為演出流程的一部分。

而金世正也一連演唱〈航海〉、〈寄出一封信〉、〈太陽系〉、〈如果是我〉、〈花路〉（改編版）等歌曲，拉近與粉絲的距離，並以〈如果聽見光的聲音〉作結，安可時再度登場接受點歌，最後以〈回家吧〉為整場演出畫下句點。

更多太報報導

「TRASH」博文升格人父單飛 獨旅：陰錯陽差變寫真男星

李翊君5月高雄驚喜加場 暴雷彩蛋南台灣限定

三立新聞採訪車衝撞彰化銀行釀10傷 電視台急道歉！成立專案小組