金世正來台與粉絲見面 一身LONGCHAMP好暖好慵懶

金世正的機場時尚行頭：LONGCHAMP 2026 春季服裝系列象牙色長毛絨大衣NT$35,900、

LONGCHAMP品牌大使金世正於今日（1月23日）舉辦出道十週年FAN CONCERT，她出發時現身仁川機場，穿著品牌的人造皮草連帽大衣現身，看起來溫暖舒服散發慵懶感，搭配的Le Smart摩卡色水桶包實用性強，最適合當搭機時什麼都丟進去的百寶袋。即將來臨的長長年假許多人有出國計劃，不妨把金世正的穿搭單品當作自己的機場行頭參考。

金世正出發來台時，以LONGCHAMP春季系列造型亮相：鬆鬆軟軟的象牙色長毛絨大衣帶來溫暖包覆感、內搭露出小蠻腰的黑色短版圓領雪紡上衣，展現春季穿搭的層次之美、而微微的寬版長褲與黑色麂皮短靴則散發時髦慵懶的都會氣息。

金世正身上的Le Smart系列摩卡色肩揹袋實用性強。NT$40,500（瓏驤提供）

Le Smart系列黃棕色肩揹袋。NT$40,500（瓏驤提供）

Le Smart系列摩卡色肩揹帶。NT$45,000（瓏驤提供）

她日前以單曲《太陽系》重返歌壇，睽違兩年再度訪台，今日於TICC台北國際會議中心舉辦《Tenth Letter》FAN CONCERT，紀念出道十週年的重要里程碑。《Tenth Letter》粉絲演唱會以「信件」為主題，象徵她與粉絲之間累積的多年情感與時光連結，傳遞真摯互動與感謝之意。

