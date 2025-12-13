金世正出道10周年巡演 下月來台揪粉「共享回憶」

金世正1月23日將在台北國際會議中心舉辦「Tenth Letter」專場。RICHINING提供



金世正相隔2年3個月再次以個人名義推出新單曲〈太陽系〉回歸歌壇，驚喜宣布明年1月23日將在台北國際會議中心（TICC）舉辦「Tenth Letter」專場，作為她出道10周年紀念巡演的其中一站，與粉絲一同回顧這10年的每1封「信」。

「Tenth Letter」以「信件」為主題，象徵金世正與粉絲累積的情感與時光，宣傳海報中她甜笑拿著一疊信件，預告將迎來一段真摯交流的旅程，她表示：「這不只是場演出，更是與大家共享回憶的重要時刻。」

以〈太陽系〉回歸歌壇的金世正透過自然光與古典空間構成的海報與動態影片展現溫柔而沉靜的情感描繪。目前她也正於古裝韓劇《月亮在江邊流淌》中飾演攤販的朴達利，與姜泰伍飾演的朝鮮王世子靈魂互換展開奇幻羅曼史。

「Tenth Letter」台北站票價分為5680、4680、3680、2680、身障席2840元，購票福利包含Hi-Bye、1：1合照、20人團體合照、親筆簽名海報與台北限定小卡，門票今（12╱13）中午12點於UDN售票網開賣。

