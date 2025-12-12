金世正十週年巡演確定！台北站1月溫暖開唱

韓國人氣女星金世正睽違兩年即將重返台灣！她將於2026年1月23日在台北國際會議中心（TICC）舉辦《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》，作為出道十週年紀念巡演的重要一站，與粉絲共同慶祝這特別的里程碑。

金世正FANCON台北站主視覺。（圖／圖／RICHINING）

這場名為《Tenth Letter》的演唱會以「信件」為主題，象徵金世正與粉絲間十年來的情感連結與珍貴時光。官方海報中，她懷抱一疊信件，笑容溫柔，散發濃濃的冬日暖意，預告這將是一場充滿真摯交流的旅程。金世正表示，這不僅是一場演出，更是與粉絲共享回憶的珍貴時刻。

金世正FANCON台北站票價圖。（圖／圖／RICHINING）

除了演唱會，金世正也將在17日帶著首張單曲專輯《太陽系》回歸歌壇，這是她自2023年9月發行正規專輯《門》後，相隔2年3個月再次以個人名義推出的作品。透過自然光與古典空間打造的海報及動態影片，她展現溫柔而沉靜的情感表達，令人期待全新的音樂風貌。目前她也在奇幻古裝劇《月亮在江邊流淌》中飾演攤販朴達利，與姜泰伍飾演的朝鮮王世子展開靈魂互換的奇幻羅曼史。

《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》台北站將於2026年1月23日晚間7點舉行，票價分為VIP區5,680元、A區4,680元、B區3,680元、C區2,680元及身障席2,840元，全場對號入座。門票將於2025年12月13日中午12點在UDN售票網正式開賣，購票福利包含Hi-Bye、1:1合照、20人團體合照、親筆簽名海報及台北限定小卡，更多資訊可關注RICHINING官方社群專頁。

金世正FANCON台北站福利圖。（圖／圖／RICHINING）

※2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT <Tenth Letter> TO TAIPEI

💌售票日期：2025年12月13日(週六)，12:00開賣

💌售票網址：https://pse.is/8f864a

💌演出日期：2026年1月23日(週五)，19:00開演

💌演出地點：TICC台北國際會議中心(台北市信義區信義路五段1號)

💌票價(NTD)：VIP區$5,680/ A區$4,680 / B區$3,680 / C區$2,680 / 身障席$2,840；全場對號坐席

💌購票福利：Hi-Bye / 1:1合照 / 團體合照(20人/一組) / 親筆簽名海報 / 台北專場小卡

