金世正同款包買起來、機場示範Le Smart包超高級！可愛「幸運餅乾包」肩背手拿秒切換、只要萬元初收太大心

（圖／品牌提供）

南韓女星金世正（Kim Sejeong）近期主演熱播韓劇《月亮在江邊流淌》(Moon River)，本來話題度就已經高到不行，如今又官宣2026亞洲粉絲演唱會巡迴，其中包含粉絲敲破碗的—台灣場，勢必將再次掀起話題熱潮！

（圖／金世正IG）



而金世正最近每一次現身都美出新高度，身為Longchamp品牌大使的她、從機場到活動現場，根本是行走的時尚女神！讓粉絲不只追劇、追行程，連她手上的包款配件都能瞬間賣到缺貨。

金世正機場時尚直接封神！法式俐落×世正魅力大爆發

日前抵達仁川機場的金世正，以一套簡單的Longchamp 2026 春季全造型亮相。一件線條乾淨的風衣搭配摩卡色毛衣，下著極簡長褲與黑色皮鞋，一身大地色調穩重、洗練，低調卻非常值得品味。

（圖／品牌提供）





整套造型真正的靈魂，是那顆—全新 Le Smart 摩卡色包款。她將絲巾優雅纏在提把上，法式女人的慵懶浪漫瞬間被注入整套穿搭。包款本身俐落的方正輪廓與清爽線條，又讓整體更顯精緻與專業，完美展現機場時尚的教科書範本。

Le Smart系列 托特包／45,000元（圖／品牌提供）

金世正現身 Longchamp 快閃店、米白精靈感美到發光

先前在韓國「Le Village Longchamp」快閃店開幕活動中，金世正又貢獻一套「精靈系穿搭」—米白色高領上衣＋同色系長大衣，優雅、乾淨又帶點冬季浪漫；下半身搭配銀色亮蔥短裙與白色褲襪，一走出場簡直就是米白精靈下凡。

（圖／品牌提供）





手上那顆亮到不行的 Le Roseau 朱紅色手提包，更是整套造型的神來一筆。鮮豔又不俗氣，搭上她氣質甜美的臉蛋，是今年冬季最想立刻購入的「女神同款節慶包」。不只有節慶感的朱紅色，顏色非常多元，可以依據自我喜好與風格挑選～

Le Roseau手提包／23,500元（圖／品牌提供）





金世正大愛亮點包款：Le Roseau幸運餅乾包、百搭值滿點

除了氛圍感十足的朱紅色手提包，金世正近期另一款被瘋狂截圖的包，就是這顆Le Roseau 幸運餅乾包。

（圖／品牌提供）





2合1設計、可以是肩背包，也可以化身為手提的餅乾包，因為柔和的弧形外輪廓，真的像一顆幸運餅乾，可愛又帶種溫柔的時髦感。標誌性竹圈細節，以及拉鍊＋卡層，小包也能超級實用，不只適合白天走跳，也能立刻轉換夜晚派對模式～

Le Roseau系列 手拿包／13,100元（圖／品牌提供）





金世正把 Longchamp 的優雅與法式自在穿得迷人，包款配件也是話題熱度王，如果正想找一顆能陪你通勤、出遊、派對都合適的包，跟著她買準沒錯。

