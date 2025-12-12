金世正喜迎出道10週年 明年1月全新巡演登TICC開唱
韓國人氣女星金世正暌違2年，將帶著出道10週年全新巡演「2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉」來台，將於明（2026）年1月23日在台北國際會議中心（TICC）舉行，將與粉絲一同回顧這十年的每一封「信」。
此次以「信件」為主題，象徵金世正與粉絲之間累積的情感與時光，串起出道以來的紀錄與心意，海報中她懷抱一疊信件，面帶柔和笑容，畫面散發溫暖冬日氣息，也預告著將迎來一段真摯交流的旅程，她表示這不只是場演出，更是與大家共享回憶的重要時刻。
金世正日前也以單曲《太陽系》回歸歌壇，是自2023年9月發行正規專輯《門》以來，相隔2年3個月再次以個人名義推出新作，她透過自然光與古典空間構成的海報與動態影片，預告全新音樂活動，進一步展現她溫柔而沉靜的情感描繪，目前也正於奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》中飾演攤販的朴達利，與姜泰伍飾演的朝鮮王世子靈魂互換身份顛倒的奇幻羅曼史。
活動將於2026年1月23日（五）晚間19點在台北國際會議中心舉行，票價分為VIP區5,680元、A區4,680元、B區3,680元、C區2,680元、身障席2,840元，全場採對號入座，將於本週六（13日）中午12點於UDN售票網開賣。購票福利包含Hi-Bye、1：1合照、20人團體合照、親筆簽名海報與台北限定小卡，更多詳情請鎖定RICHINING官方社群專頁。
