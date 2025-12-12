金世正明年1月登TICC開唱 10週年FANCON票價、福利一次看

【緯來新聞網】韓國女星金世正以《社內相親》、《驅魔麵館》擁有高知名度，相隔2年她再度登台，將在2026年1月23日在台北國際會議中心舉辦FANCON《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》，作為她出道十週年紀念巡演的其中一站。

金世正將來台舉辦FANCON。（圖／翻攝自金世正IG）

金世正日前以單曲《太陽系》回歸歌壇，是自2023年9月發行正規專輯《門》以來，相隔2年3個月再次以個人名義推出新作。她目前也正於奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》中飾演攤販的朴達利，與姜泰伍飾演的朝鮮王世子靈魂互換身份顛倒的奇幻羅曼史。



這次金世正舉辦FANCON《Tenth Letter》以「信件」為主題，象徵與粉絲之間累積的情感與時光，串起出道以來的紀錄與心意，也預告著將迎來一段真摯交流的旅程，她表示這不只是場演出，更是與大家共享回憶的重要時刻。



《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》台北站將於2026年1月23日（五）晚間19點在TICC台北國際會議中心舉行，票價為VIP區5680元、A區4680元、B區3680元、C區2680元、身障席2840元，全場採對號入座，門票將於本週六（13日）中午12點於UDN售票網開賣。購票福利包含Hi-Bye、1:1合照、20人團體合照、親筆簽名海報與台北限定小卡。更多詳情請洽RICHINING官方社群專頁。



【2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT TO TAIPEI】#售票資訊

售票日期：2025年12月13日(週六)，12:00開賣

售票網址：https://pse.is/8f864a

演出日期：2026年1月23日(週五)，19:00開演

演出地點：TICC台北國際會議中心(台北市信義區信義路五段1號)

票價(NTD)：VIP區$5,680/ A區$4,680 / B區$3,680 / C區$2,680 / 身障席$2,840；全場對號坐席

購票福利：

Hi-Bye / 1:1合照 / 團體合照(20人/一組) / 親筆簽名海報 / 台北專場小卡

金世正將來台舉辦FANCON。（圖／RICHINING 提供）

金世正FANCON票價、粉絲福利。（圖／RICHINING 提供）

