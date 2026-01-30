金世正昔日隊長轉行了！社群曝新身份：像洪吉童

前女團gugudan隊長Hana（辛寶羅）。（圖／翻攝自Hana IG）





九人女團gugudan在2016年出道，不過在2020年12月底解散，其中，身為隊長的Hana（辛寶羅）沒有續約，反而以藝名辛衍抒轉戰戲劇圈。近日在社群Hana和粉絲宣布了新消息，便是她再度轉職，如今成為空服員，像洪吉童一樣飛行於世界各地。

Hana從團體解散並轉戰戲劇圈，依舊活躍於螢光幕，也經常透過社群和粉絲互動，不過近來她發出的動態都是在國外，在28日開放IG問答和粉絲互動時候，則大方表示自己如今成為一名空服員，也十分享受如今的生活，面對粉絲詢問是否會有移民可能，則表示自己有愛貓在韓國，絕對不可能移民

事實上，gugudan是韓國Jellyfish娛樂於2016年推出的9人女子音樂團體，成員包括Mimi、Hana、Haebin、娜英、金世正、Sally、Soyee、美娜和Hyeyeon，不過活動約4年時間，Jellyfish娛樂宣告組合於2020年12月31日正式解散，除了金世正、Sally與美娜續留公司之外，其餘成員均與公司解約。

