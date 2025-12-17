金世正機場拎的Longchamp最新爆款是這顆！風衣造型演繹高級美拉德穿搭

韓星金世正以《社內相親》自然可愛的演技擄獲觀眾的心，近期則與姜泰伍攜手主演古裝劇《月亮在江邊流淌》，劇中交換靈魂的戲碼幽默搞笑，成功吸引目光、掀起話題。日前金世正脫離古裝扮相回歸現實，現身韓國仁川機場，以美拉德風格造型呼應時下季節，而手上的手袋則是時尚迷們都在關注的最新爆款！

金世正機場美拉德風格穿搭

每到秋冬季節，美拉德風格又會再度升溫。金世正便以美拉德風格為機場穿搭注入濃厚季節感，深棕色的毛衣、皮帶與墨鏡，搭配上駝色的風衣，製造出美拉德風關鍵的配色層次，率性的風衣、褲裝造型讓金世正知性氣場全開，同時在年末時刻，再次回顧年度代表色摩卡色。

金世正機場穿搭同款手袋

Longchamp 2026春夏季度新品當中，這款「Le Smart」身為時尚迷必須牢牢記住！Le Smart一上市便以低調高級的外型成為熱賣，精簡輪廓中以「竹節」帶出品牌辨識度，透過上方的皮帶穿孔設計，更呈現出剛剛好的柔軟姿態，一拎上，那股高級的法式慵懶立刻擁有！而金世正於機場拎的手袋正是這款最新摩卡色Le Smart，並用絲巾纏繞提把來點綴優雅的個人風格。





