金世正穿浴袍開唱秀蠻腰 唱歌暗示I.O.I合體時間粉絲嗨翻

【緯來新聞網】韓國人氣女星金世正今（23日）登上TICC舉辦 《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》，她一出場就身穿浴袍獻唱〈Something New〉，唱完後她脫下浴袍，以格紋裙裝扮亮相小露蠻腰，演唱《PRODUCE 101》第1季她參與的《Irony》，並用中文大喊：「我是金世正，我想你們！」向在場粉絲告白，掀起熱烈尖叫聲。

金世正來台舉辦FAN CONCERT，穿上浴袍開場獻唱〈Something New〉。（圖／讀者提供）

廣告 廣告

金世正2016年以限定女團I.O.I出道，演出《驅魔麵館》、《社內相親》等韓劇也大受粉絲歡迎。今是她時隔2年多再來台演出，這次見面會她特地找來多名粉絲上台互動。有粉絲一上台就告白，「我很喜歡你演戲，但更喜歡你唱歌！」金世正聽到笑著問台下粉絲：「大家看我演戲的時候，有想念我唱歌跳舞的樣子嗎？希望能在十週年的演唱會上跟大家有更多交流。」也有粉絲穿上實境選秀節目《PRODUCE 101》制服，直呼：「從第一個舞台開始，你就是我的one pick」，真情告白讓金世正相當感動。還有女粉絲穿上《驅魔麵館》的紅色運動服，精心打扮讓她忍不住用中文甜讚：「可愛！」

金世正為了演出準備多首驚喜曲目。（圖／讀者提供）

明年I.O.I將迎接出道10週年，成員們確定將於2026年重新合體，消息一出讓粉絲都直呼期待。今有粉絲詢問金世正，「春暖花開會有好消息嗎？」想得知I.O.I合體時間，金世正則機智回應，哼起I.O.I的歌曲《When the Cherry Blossoms Fade》及《Very Very Very》，以歌詞回應「如果櫻花凋謝，我們的愛情是」回應，又唱到「也可能像夏天一樣變得炙熱」，巧妙暗示合體的時間點，讓台下粉絲們全都嗨翻。



今她也接受粉絲點歌，清唱IU的《我的大海》，清亮嗓音展現演唱實力，接著又嗨唱《PRODUCE 101》主題曲《PICK ME》，掀起全場尖叫聲。活動尾聲她看到粉絲應援影片，感動到當場落淚，一轉頭又看到粉絲精心準備的排字「恭喜10週年」更是大噴淚，拿出衛生紙擦眼淚，約3小時的演出誠意滿滿，讓粉絲直呼滿足。

金世正演唱《PRODUCE 101》第1季歌曲《Irony》，引爆粉絲尖叫聲。（圖／讀者提供）

金世正來台演出，3小時的演出讓粉絲直呼滿足。（圖／讀者提供）

更多緯來新聞網報導

王子魅力無法擋吸未成年「女粉」 爆《哪裡怕》這幕害小孩在家互打

劉品言帶球閃嫁小3歲連晨翔！林美秀「姐弟婚專家」曝真實想法