金世正脫浴袍炫腹 撂中文喊想你們

南韓歌手金世正為紀念出道10周年，暌違2年3個月，23日在台北舉辦粉絲見面會，此次以「信件」作為主軸，一出場就演唱〈Something New〉，唱到一半更把身上的浴袍脫掉，展現腹肌。接著帶來當初在選秀節目上表演過的Wonder Girls名曲〈Irony〉，現場粉絲以尖叫聲展現出最熱情的回應。

金世正這場見面會除了唱歌跳舞還擔綱主持，不忘秀中文「我想你們」，儘管是以偶像出道，但這幾年陸續參演許多電視劇，她說，距離上次來台至今，當中就有兩部作品，就怕粉絲懷念舞台上唱歌跳舞的她，才會藉著這次見面會與粉絲有更多互動。

這次活動前夕，金世正特地向工作人員表示，希望粉絲可以dress code與她有關的造型同樂，有粉絲打扮成她的專輯封面，並表示是媽媽一手打造，讓她開心用中文不斷喊「謝謝媽媽」。更有不少粉絲穿著《驅魔麵館》的衣服，有粉絲還在紅色T-Shirt黏上膠帶，相當俏皮，把金世正逗得很開心。