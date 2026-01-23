金世正脫浴袍炸腹肌 粉絲Dress Code神還原《驅魔麵館》這角色

金世正出道迎來10周年，23日來台舉行粉絲見面會。（讀者提供）

南韓歌手金世正為紀念出道10周年，暌違2年3個月，23日在台北舉辦粉絲見面會，此次以「信件」作為主軸，一出場就演唱〈Something New〉，唱到一半更把身上的浴袍脫掉，展現出腹肌。接著更帶來當初在選秀節目上表演過的Wonder Girls名曲〈Irony〉，現場粉絲以尖叫聲展現出最熱情的回應。

金世正這場見面會除了唱歌跳舞，還自己擔綱主持，來到台灣不忘秀中文「我想你們」，儘管是以偶像出道，但這幾年他陸續參演許多電視劇，她說，距離上次來台至今，當中就有兩部作品，就怕粉絲懷念舞台上唱歌跳舞的她，才會藉著這次見面會來與粉絲有更多互動。

廣告 廣告

在這次的活動前夕，金世正特地向工作人員表示，希望粉絲可以dress code與她有關的造型來同樂，有粉絲打扮她的專輯封面，並表示是媽媽一手打造，讓她開心用中文不斷喊「謝謝媽媽」。其中更有不少粉絲穿著《驅魔麵館》的衣服，有粉絲還細心特別訂製，在紅色T-Shirt黏上膠帶，相當俏皮，把金世正逗得相當開心。

金世正一出場穿著浴袍。（讀者提供）

全場後半段透過〈如果是我〉、〈花路〉（改編版）等歌曲，拉近與觀眾的距離。正式演出段落以〈如果聽見光的聲音〉作結，並於安可時再度登場，接受觀眾點歌互動，最後以〈回家吧〉為整場演出畫下句點。

不過金世正在表演結束前，還開放粉絲點歌，接連演唱了IU的〈我的大海〉、《社內相親》主題曲〈Love, Maybe〉以及Produce 101的主題曲〈Pick Me〉等多首歌曲。最後粉絲應援影片、排字一出來，讓她忍不住感動到流下眼淚。

更多中時新聞網報導

毛孩超車孩童 貓狗飼養破340萬隻

張鈞甯合體男友柯汶利回台宣傳《匿殺》

周蕙好想好好愛 願交往小鮮肉