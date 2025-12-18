金世正身揹8公斤拍戲留腰傷 姜泰伍裸身秀胸肌：隨時準備上陣

【緯來新聞網】浪漫古裝韓劇《月亮在江邊流淌》本週即將完結，男女主角姜泰伍、金世正跨海向台灣觀眾問候。金世正透露身揹8公斤裝備拍戲，體力不足努力重訓「練腰」，還爆料搭檔姜泰伍對於裸戲「隨時準備上陣」，姜泰伍急忙回「那叫臨時抱佛腳」。

姜泰伍、金世正搭檔合作韓劇古裝韓劇《月亮在江邊流淌》。（圖／friDay影音提供）

由姜泰伍、金世正主演的古裝韓劇《月亮在江邊流淌》，劇情描述一位因權臣的野心失去了母親、妻子，處心積慮要復仇的王世子，巧遇一個失去記憶且外貌神似亡妻的包袱商，兩人偶然間互換靈魂後展開的奇幻浪漫故事。

金世正在古裝韓劇《月亮在江邊流淌》身上包袱重達8公斤。（圖／friDay影音提供）

金世正因「包袱商」的角色設定，在劇中有不少揹著貨物行走、銷售的橋段，在聊到那套「貨物及裝備」時，她表示：「應該有8公斤，我們已經減到最輕了，酒甕什麼的都用保麗龍製作，但還是滿重的。」在拍一幕於海邊拖著姜泰伍走的戲時，她沒意識到自己體力不夠，直接用腰去拖推車，結果腰就受了傷，「在那之後又得揹著包袱拍攝，所以我後來報名了重訓課程，現在努力訓練腰部的肌肉，成為了我認真運動的契機。」展現出奮不顧身的敬業態度。

姜泰伍、金世正在《月亮在江邊流淌》中有親密戲。（圖／friDay影音提供）

姜泰伍為了《月亮在江邊流淌》裸戲勤練重訓。（圖／friDay影音提供）

除此之外，姜泰伍先後有多場裸上身的戲堪稱粉絲福利大放送，被問到是怎麼練出來時，他感嘆地說：「其實我覺得有點委屈，我是在開拍前的一兩個月開始去上重訓課，會固定去健身房報到，後來正式開始拍攝後，拍攝日期和時間會變來變去，飲食和睡眠都變得不規律，所以也沒時間運動，肌肉就會減少，裸戲大概就是在那時候拍的，所以我覺得很可惜。」金世正聽了貼心補充道：「泰伍哥的裸露戲每次都準備得很完美」並爆料「他都說：『我隨時準備上陣』」，嚇得姜泰伍連忙否認：「我那是臨時抱佛腳，用簡短、高強度的訓練臨時抱佛腳。」兩人逗趣的互動相當可愛。

