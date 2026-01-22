金世正露小蠻腰奔台 全套LONGCHAMP搭機

金世正露小蠻腰從仁川機場出發來台。LONGCHAMP提供



金世正出道10周年紀念巡演「Tenth Letter」今晚（1╱23）將在台北國際會議中心（TICC）登場，昨她從韓國仁川機場出發，身為法國精品LONGCHAMP品牌大使的她以春季系列造型搭機，還不畏寒冬露小蠻腰，為今晚的粉絲演唱會預熱。

金世正拎Le Smart摩卡色水桶包，實用又俐落。LONGCHAMP提供

相隔2年3個月，金世正以個人名義推出新單曲〈太陽系〉回歸歌壇，今也是她時隔2年來台開唱，昨她穿LONGCHAMP人造皮草連帽大衣，內搭黑色短版圓領雪紡上衣，展現春季穿搭的層次美感；下身搭配微寬長褲與黑色麂皮短靴，散發時髦慵懶的都會氣息。

金世正私下穿搭展現優雅與帥氣並存的時尚魅力，手上拎著4萬500元Le Smart摩卡色水桶包，寬敞包身兼具實用收納功能與俐落線條，成為機場造型中的焦點單品。

