金世正、曹柔理、Key的Longchamp購物清單：超Q手套、時髦大包、竹節包…皆是送禮首選

又到了年末佳節時刻，還在想要準備什麼送禮、或是買什麼犒賞自己辛苦的一年嗎？近日Longchamp於韓國舉辦的「Le Village Longchamp」快閃店活動，眾星們包括金世正、曹柔理、Key、 Red Velvet 成員 Irene、 NMIXX 成員 Sullyoon以及Jiwoo所示範的造型和配件單品，便相當適合送禮，同時也值得入手作為冬季的穿搭亮點，編輯這就從他們身上整理出一份Longchamp購物清單，一起來看看。

Longchamp推薦購物清單：

金世正：Le Roseau朱紅色水桶包，NT$22,100

為迎接聖誕、跨年和新年時節，準備一些紅色單品，便能把儀式感融入日常穿搭！金世正手中的Le Roseau竹節水桶包正好有推出十方亮眼的朱紅色選擇。若你是喜歡更加華麗閃亮風格的Party Girl，Longchamp也為狂歡夜晚帶來鮮紅亮片版本的Le Roseau手提包！

曹柔理：Le Roseau 手拿包開心果綠色，NT$13,100

Longchamp熱賣竹節包系列新延伸出的「幸運餅乾」包型，運用不同的背法，大大增加了造型的變化性，在俏皮與優雅之間完美平衡，正好符合曹柔理甜美可愛的形象。

NMIXX 成員 Sullyoon、Jiwoo：冬季感吊飾

Sullyoon與Jiwoo兩人也拎上Longchamp Le Roseau竹節包，經典的黑、米色調四季日常都實搭，不過她們替包包掛上了充滿節慶與季節氛圍的掛飾，來展現歡樂的節慶氣息，而除了地區限定款之外，溜冰鞋、毛帽……設計的鑰匙扣台灣也能買得到，輕鬆即能為穿搭增加俏皮的冬季感。

Red Velvet Irene：Le Pliage Collection 連指手套包，NT$15,800

從秋冬衣櫃必備的針織服汲取靈感，Longchamp這回將手套與經典Le Pliage結合，把針織手套加入皮革壓扣，並透過背帶相連，化為可背於肩上的趣味小包，作為送禮太有面子了！更可愛的巧思是，同系列也有推出真正的手套單品！

Key：Le Foulonné半月形單肩包，NT$31,400

自Le Foulonné於2025年重新演繹後，憑著簡約的半月形外型，獲得不少時髦人士的喜愛，中性輪廓與大尺寸的選擇，命中時下依然熱烈的時髦大包趨勢，不論男生、女生都忍不住被它吸引，而Key的示範正是給男士們最佳的參考！

