金主供出千萬金流！律師揭「黃國昌恐有2大刑責」他驚呼：阿北不寂寞

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近日遭指控，疑似利用人頭公司「凱思」發薪給其私下建立並主導的狗仔團隊，甚至被質疑透過該公司收受臺雅集團金錢與委託，恐牽涉司法問題。對此，黃國昌始終強烈反駁，痛批週刊報導子虛烏有。然而，今（16日）被爆出，有名金主疑似已向檢調承認，早在2022年就曾依黃國昌請託匯出1千萬元給凱思。消息曝光後，名嘴汪潔民直言「柯文哲土城不寂寞」，律師黃帝穎也在臉書點名，一旦鞏固黃國昌是凱思實際負責人恐面臨2大刑責。

廣告 廣告





金主供出千萬金流…律師揭「黃國昌麻煩大」恐面2大刑責！他驚呼「阿北土城不寂寞」

黃國昌強調，自己從事揭弊以來，從未收受任何不當對價或報酬，若有人要追究責任，「衝著我一個人來就好」。（圖／民視新聞）





根據《鏡週刊》報導，一名過去與黃國昌關係密切的傳統產業金主，近日已以證人身分赴檢調單位說明相關情況。該名金主指出，於2022年間，因多次接獲黃國昌請託，遂依指示將新台幣1千萬元匯入「凱思國際」帳戶，而該筆資金隨後即轉流至《民報》。

針對相關爆料，名嘴汪潔民也在臉書發文評論，「金主招了喔」，並形容相關金流、人證與事證逐漸到位，認為若涉貪事證成立，恐涉及重罪，語帶諷刺地表示「柯文哲土城不寂寞」，引發外界關注。

遭金主供出千萬金流…律師揭「黃國昌麻煩大」恐有2大刑責！他驚「阿北土城不寂寞」

名嘴汪潔民形容「柯文哲土城不寂寞」。（圖／翻攝自臉書＠汪潔民）





此外，律師黃帝穎也透過臉書發文形容，「黃國昌麻煩大了」精心布局建立的防火牆恐如骨牌效應一個接一個倒下，案情也將擴大延燒。隨著週刊接連揭露金流細節，加上金主到案說明資金來龍去脈，黃國昌恐面臨不小法律風險。

遭金主供出千萬金流…律師揭「黃國昌麻煩大」恐有2大刑責！他驚「阿北土城不寂寞」

律師黃帝穎分析一旦鞏固黃國昌是凱思實際負責人將難脫二大刑事責任。（圖／翻攝自臉書＠黃帝穎）





黃帝穎分析一旦鞏固黃國昌是凱思實際負責人將難脫二大刑事責任，第一，收臺雅集團200萬涉嫌不違背職務收賄罪，處七年以上徒刑臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導臺雅200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未澄清、未提告，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價；第二，指揮狗仔政治跟監，違反個資法及刑法，處五年以下徒刑，黃國昌一再迴避養狗仔政治跟監的資金來源問題，大量跟監的狗仔費用，恐不只週刊估的千萬元，黃國昌指揮狗仔政治跟監不受新聞自由保障，涉犯刑法「非法攝錄他人非公開活動罪」、違反個資法，最重處5年徒刑。

針對爆料，黃國昌今（16日）前往台北地方法院旁聽京華城案，會後接受媒體訪問時批評，《鏡週刊》及鏡電視若自身涉及不法行為，不應將指控隨意轉嫁他人。他強調，自己從事揭弊以來，從未收受任何不當對價或報酬，若有人要追究責任，「衝著我一個人來就好」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：遭金主供出千萬金流…律師揭「黃國昌麻煩大」恐有2大刑責！他驚「阿北土城不寂寞」

更多民視新聞報導

陳水扁轉戰電視圈主持節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事

檢方轟柯文哲「戴上魔戒變了」內幕全掀！控阿北「用刀叉吃人肉」

他嗆賴清德「滾出中國」夢多10字反嗆完勝！本人再表態：我有繳稅

