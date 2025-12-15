金主供出黃國昌2／匯百萬成立凱思！高翬表弟身分曝光 竟是黃國昌長年貼身助理

黃國昌的姻親表弟賴以強從黃參選汐止立委時即任貼身助理，還與李麗娟共同注資100萬元成立凱思國際。

當時張晉源以凱思國際的法人代表身分接任《民報》董事長，依照經濟部工商登記資料，《民報》當時的資本額5千萬元，股東只有張一人；而凱思國際除了掛名負責人是擔任安親班老師的李麗娟，公司董監事也只有李一人。

此外，凱思國際在2021年以1百萬元資本額成立，其中包括本刊日前揭露黃國昌的L姓姻親與李麗娟，先後共匯款1百萬元成立凱思國際，L姓姻親遭查出即為黃國昌小姨子高翬的表弟賴以強，為黃國昌的姻親表弟，黃的妻子高翔還一度安插賴以強在黃身邊當助理，也被解讀為「夫人派的監軍」。

凱思國際位在北市安和路二段商辦大樓，成為狗仔大本營。（鏡報李智為）

知情人士透露，賴以強從黃國昌在中研院時期，就跟著黃一路到時代力量，直到2015年黃辭去研究員參選汐止立委，堪稱是黃意志的執行者，但當時黨內都不知二人的姻親關係；待黃卸任立委職務後，賴也跟著離開，自此鮮少參與時力黨團運作或黨務。

該人士透露：「黃國昌萬萬沒想到，以親信李麗娟、賴以強建構的防火牆會被攻破。」諷刺的是，李、賴合計注資1百萬元成立凱思國際，但如今相關金主及金流陸續曝光，卻都與二人無關，從而坐實他們就是黃國昌用來掩人耳目的傀儡。

李麗娟是安親班老師，卻一度同時掛名擔任凱思國際與求真民調負責人，遭各界質疑是黃國昌人頭。

凱思國際成立後隔年，即收到黃國昌金主的1千萬元，又立刻將錢匯走，用以注資《民報》，但凱思李麗娟與《民報》負責人張晉源全無交集，凱思為何以法人代表名義指派張晉源出任《民報》董事長也是疑點重重。

根據種種跡象顯示，黃國昌除了是凱思國際的實際負責人，連《民報》及求真民調也由他掌控，李麗娟及張晉源都是黃國昌的人頭。

