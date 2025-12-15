金主供出黃國昌3／金流、人頭全指向他 一張圖看懂黃國昌涉貪全貌

知情人士透露，凱思國際旗下一度豢養超過十名狗仔，黃國昌很可能沒料到養狗仔跟監政敵如此花錢，加上金主相繼縮手、不支持投資與黃關係密切的《民報》及《菱傳媒》，黃為了應急，與和《鏡電視》存有宿怨的智邦科技創辦人黃安捷及前國民黨立委陳建平搭上線，由於陳建平因故遭《鏡電視》董事會解除董事長職務，和陳建平友好的黃安捷也憤而辭去《鏡電視》董事，二人對《鏡電視》含有怨氣，與黃國昌接觸後，雙方一拍即合。

本刊調查，2023年7月間，陳建平和黃安捷各匯7百萬元給凱思國際，8月間凱思國際的資本額就從原本的1百萬元增資至1,500萬元，不過，陳建平和黃安捷在凱思國際從頭到尾都沒掛名股東，也未出任董事，反而人頭負責人李麗娟從出資90萬元，突然變成出資1,490萬元，明顯與事實不符，不僅涉嫌偽造工商登記資料，更大有「假注資、真行賄」之嫌。

智邦科技創辦人黃安捷（圖）曾經匯款700萬元至凱思國際，隨後與黃國昌友好的立委陳椒華、陳琬惠等人即連番砲轟《鏡電視》。（翻攝慈濟大學生物醫學科技學院）

凱思國際收到黃安捷與陳建平注資款後，當時與黃國昌友好的前時代力量立委陳椒華與民眾黨立委陳琬惠，即連番砲轟《鏡電視》，一旦陳椒華及陳琬惠知情，與黃國昌存有犯意聯絡，恐怕就涉嫌貪汙，何況黃國昌出任民眾黨不分區立委後，更是加足馬力狂批《鏡電視》，在立法院毫不避嫌地質詢個案，對NCC及法務部施加壓力。黃國昌及其他人是否拿錢辦事涉及貪汙？有待檢調一併查明。

前立委陳建平（圖）曾匯款700萬元至凱思國際，黃國昌遭質疑拿錢辦事修理《鏡電視》。

至於另個對價關鍵，則是黃國昌今年6月18日在立法院質詢臺雅創辦人遭詐騙案，他當場自爆在此案幫了很多忙，臺雅集團旋即匯款約2百萬元，專案小組已約談多人鞏固案情，臺雅案等相關企業主，是否如同前述黃國昌的金主向檢調供出實情，目前尚不得而知，但可預料的是，黃的防火牆已如骨牌效應一一倒下，案情將再現高潮。

隨著黃國昌的人頭與金流逐一浮現，不管是匯款千萬元的金主、人頭負責人李麗娟、凱思成立第一桶金存款人賴以強、狗仔大總管李光昕、狗仔頭謝幸恩及涉嫌行賄黃的企業老闆，每個人彼此間都沒有交集，卻因為黃的狗仔世紀醜聞被連結在一起，從而更加證實黃才是凱思養狗仔、涉嫌貪汙的幕後主謀。

